Les utilisateurs d’iPhone 14 Pro découvrent que l’appareil photo vibre et fait du bruit dans des applications tierces

En un mot : comme pour les précédents combinés Apple, l’un des points forts de l’iPhone 14 Pro est sa technologie de caméra de pointe. Mais il semble que les propriétaires rencontrent des problèmes majeurs lorsqu’ils utilisent le vivaneau du téléphone via des applications tierces telles qu’Instagram et Snapchat : l’appareil photo tremble et fait des bruits très inquiétants.

Comme repéré par 9To5Mac, un certain nombre de propriétaires d’iPhone 14 Pro ont publié des vidéos des caméras de leur appareil présentant un comportement étrange lorsqu’elles sont utilisées avec des applications tierces. Luke Miani, de la chaîne technologique YouTube du même nom, a tweeté un court clip montrant son combiné à 999 $ utilisant la caméra Snapchat.

Donc, euh, nous avons des problèmes avec la caméra 14 Pro Max pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) 16 septembre 2022

Comme vous pouvez le voir, non seulement l’image semble avoir un filtre à effet ivre à cause des vibrations, mais les mouvements violents du module caméra provoquent un bruit de bourdonnement/cliquetis.

Des plaintes similaires apparaissent sur le Web. Il semble que le problème ne soit présent que lorsque l’appareil photo est utilisé via ces applications tierces – le très populaire TikTok cause également les mêmes problèmes – et non dans l’application appareil photo de l’iPhone 14 Pro.

Voici une autre vidéo de la caméra cliquetante, gracieuseté de l’utilisateur de TikTok Damian Munoz.

La bonne nouvelle pour les propriétaires du dernier et du meilleur d’Apple est qu’il s’agit presque certainement d’un problème logiciel et non d’un problème hardware, ce qui indique qu’il devrait être résolu avec une mise à jour des applications provoquant le tremblement de l’appareil photo.

L’explication la plus probable est que les applications n’étaient pas prêtes pour la dernière stabilisation d’image optique d’Apple. L’appareil photo principal de 48 mégapixels de l’iPhone 14 Pro utilise le Sensor Shift OIS de deuxième génération de Cupertino, qui déplace physiquement le capteur pour contrer l’effet du bougé de l’appareil photo.

Le problème n’est pas présent dans tous les combinés iPhone 14 Pro – certains utilisateurs ont essayé de recréer le tremblement dans les applications mais ont échoué. Le nombre exact d’unités qui subissent les vibrations / bruits étranges de la caméra est inconnu, mais nous espérons que cela sera bientôt corrigé avec un déploiement de correctif.

Découvrez les testeurs de l’iPhone 14 Pro sur le Web ici. Le combiné a un score moyen de 87, légèrement inférieur à celui du plus grand iPhone 14 Pro Max.