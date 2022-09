Comment utiliser les nouveaux canaux vocaux Discord sur votre Xbox Series X/S

Les smartphones et la connectivité mobile nous ont apporté un paysage extraordinairement dynamique dans lequel les réseaux sociaux et les applications pour communiquer en temps réel avec n’importe qui sur la planète se produisent à un rythme incessant. Et le dernier de ces succès, qui s’est surtout installé dans l’univers gamer, est Discord, l’un des centres névralgiques d’activité les plus importants que l’on puisse trouver en ce moment.

N’arrêtez pas de parler sur Discord

Discord, pour ceux d’entre vous qui ne savent pas encore très bien de quoi il s’agit, est un système de communication extraordinairement efficace capable de fédérer des communautés entières autour de serveurs privés ou publics qui peut être développé de trois manières différentes : soit via des chats textuels et visuels ; avec des salles vidéo où nous pouvons organiser des conférences avec n’importe lequel des autres membres appartenant à cette même chaîne ; ou seulement audio, parler et écouter ce que les autres disent pendant que nous jouons à GTA Online, Rainbow Six Siege, Fall Guys, etc.

Ainsi, Microsoft et Discord ont annoncé il y a quelques heures que la Xbox Series X | S peut enfin créer des canaux sonores (ou canaux vocaux, c’est comme ça qu’ils les appellent vraiment) pour se connecter plus facilement avec nos amis. Il est vrai que via la console elle-même, il est également possible de maintenir des communications similaires, mais le faire au sein des serveurs que nous utilisons déjà avec le mobile ou l’ordinateur est extrêmement plus rapide à activer.

Rappelez-vous que jusqu’à présent, de nombreux joueurs Xbox Series X | S recouraient à un système de communication mixte: pendant qu’ils étaient dans le jeu sur la console, ils parlaient connectés au chat vocal Discord mais avec leurs mobiles, alors maintenant cette étape est qu’ils l’enregistrent et peuvent désormais accéder à toutes ces fonctions sans problème depuis l’application qu’ils ont dans le Microsoft Store américain.

Comment installer Discord ?

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, les étapes que vous devez suivre sont extraordinairement simples, les mêmes que pour installer n’importe quelle autre application que vous avez précédemment téléchargée sur votre Xbox comme Twitch, YouTube, Disney+, etc. Ce sont:

Allumez la console et accédez au store Microsoft.

Dans la section Applications, recherchez Discord.

C’est sûr qu’il apparaîtra parmi ceux en surbrillance, mais si ce n’est pas comme ça, pas d’inquiétude : cliquez sur la loupe pour faire une recherche.

Lorsque vous avez la page Discord à l’écran, il vous suffit de lui dire de l’installer.

Connectez-vous en utilisant la combinaison nom d’utilisateur et mot de passe ou en scannant un code QR depuis l’application mobile.

Vous avez déjà Discord actif avec votre utilisateur habituel.

Une fois que tout est installé, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne où vous souhaitez discuter avec vos amis ou avec vos partenaires de jeu, pour démarrer une conversation que vous pourrez même poursuivre plus tard sur votre smartphone une fois que vous aurez fini de jouer.

Avec cette application Xbox, vous pourrez passer des appels individuels ou de groupe, contrôler les privilèges du serveur que nous utilisons, les niveaux de volume pour qu’ils n’entrent pas en conflit avec ceux du jeu, etc. Même si on préfère à un moment donné arrêter d’utiliser Discord pour revenir sur un chat Xbox, il sera également possible de le faire sans trop de soucis.