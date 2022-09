Boire au moins 4 tasses de thé par jour peut réduire le risque de développer un diabète de type 2

Une enquête menée auprès de plus d’un million de personnes a révélé que boire 4 tasses de thé vert, noir ou Oolong par jour peut réduire le risque de diabète de 17 %.

Boire au moins quatre tasses de thé par jour peut réduire considérablement le risque de développer un diabète de type 2. C’est ce qui ressort d’une étude – non encore publiée mais présentée dans un congrès faisant autorité – menée sur les données de plus d’un million de participants. Il s’agit d’un résultat très significatif, étant donné que la maladie répandue en France touche à elle seule plus de 3,5 millions de personnes (5,9 % de la population sur la base des données de l’ISTAT) et est associée à des complications pouvant entraîner la cécité, les reins, les maladies cardiovasculaires, le cancer, des amputations potentielles. et beaucoup plus.

Une équipe de recherche chinoise de l’Université des sciences et technologies de Wuhan a déterminé que le thé peut réduire le risque de diabète de type 2, connu sous le nom de « maladie du sang sucré » en raison d’un excès de sucre dans le sang, coordonné par le professeur Xiaying Li. Les scientifiques sont arrivés à leurs conclusions après avoir mené une revue systématique approfondie avec les données d’une vingtaine d’études de cohorte (publiées d’ici septembre 2021) qui ont évalué l’association entre la consommation de thé et le risque de diabète de type 2. Au total, les données de 1 076 311 personnes de huit pays, tous âgés de 18 ans ou plus, ont été impliqués.

En comparant les données, liées au mode de vie, au sexe, à l’âge, aux habitudes alimentaires et plus encore, il a été constaté que pour chaque tasse de thé bue chaque jour (sur 10 ans), le risque de développer un diabète diminuait de 1 %, passant à 2 % avec 2 tasses par jour, 3 % pour 3 tasses et 17 % pour au moins 4 tasses. En pratique, il y a eu une croissance linéaire entre la consommation et la réduction des risques. Les types de thé bénéfiques indiqués par les chercheurs sont le thé vert, le thé noir et le thé Oolong chinois, qui est essentiellement un juste milieu entre les deux premiers (il est partiellement oxydé, par opposition au thé noir complètement oxydé). « Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour déterminer le dosage exact et les mécanismes à l’origine de ces observations, nos résultats suggèrent que boire du thé est utile pour réduire le risque de diabète de type 2, mais uniquement à fortes doses (au moins 4 tasses par jour). ), », a déclaré le professeur Li dans un communiqué de presse.

Plusieurs études dans le passé ont déterminé les avantages potentiels du thé en raison des multiples substances antioxydantes, anti-inflammatoires et anticancéreuses présentes, mais il y a eu peu d’enquêtes associées au diabète. Selon des chercheurs, le risque de diabète pourrait être réduit grâce à des molécules organiques particulières contenues dans le thé – et dans d’autres aliments d’origine végétale – appelées polyphénols. « Il est possible que des composants particuliers du thé, tels que les polyphénols, puissent réduire les niveaux de glucose dans le sang, mais une quantité suffisante de ces composés bioactifs peut être nécessaire pour être efficace », a déclaré le professeur Li, ajoutant que dans une précédente enquête, l’association bénéfique entre le thé et le diabète n’est pas apparu car la quantité de thé bue chaque jour n’a pas été prise en compte. Cependant, les auteurs de l’étude soulignent qu’il ne s’agissait que d’une étude observationnelle et que, bien que les données soient importantes, d’autres études seront nécessaires pour démontrer pleinement les avantages du thé. Les détails de la recherche ont été présentés lors d’une conférence au congrès de l’Association européenne pour l’étude du diabète (EASD).