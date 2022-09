C’était l’incroyable transformation de Christian Bale en Gorr : timelapse et images

Christian Bale, le célèbre acteur qui a donné vie à Batman dans la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, a été l’un des aspects les plus positifs de Thor : Love and Thunder, le récent quatrième volet des aventures de Thor dans le MCU. À tel point que Bale a donné vie au méchant Gorr le boucher des dieux à travers une caractérisation légèrement différente de celle des bandes dessinées, bien que tout aussi terrifiante. Tout cela grâce à un maquillage plus qu’efficace qui a réussi à rehausser sa présence terrifiante malgré son visage humain, contrairement à son design d’origine et son visage « plus extraterrestre ». En témoignent les nouvelles images du processus de maquillage de l’acteur ainsi qu’un curieux timelapse dans lequel on peut observer le grand travail des artistes sur le poel de l’acteur.

Timelapse spectaculaire Christian Bale dans le rôle de Gorr

Et c’est que l’une des conditions de l’acteur oscarisé pour jouer Gorr dans le film Thor était de miser totalement sur le maquillage et les prothèses pour donner vie au personnage, excluant totalement toute application CGI sur son apparition à l’écran. Dit et fait; Marvel Studios s’est tourné vers des spécialistes du domaine Odd Studio pour caractériser Bale comme Gorr en utilisant uniquement des techniques traditionnelles, l’acteur a donc dû endurer des séances de maquillage de plusieurs heures pour obtenir le résultat idéal.

En témoigne le curieux timelapse partagé par les créateurs d’un travail de caractérisation aussi spectaculaire sur Christian Bale : « Le boucher des dieux !! Découvrez la réalisation de Thor: Love and Thunder maintenant en streaming sur Disney Plus. Il y a beaucoup de superbes images de BTS de notre créature et des effets prothétiques », peut-on lire à côté de la vidéo que vous pouvez voir sur ces lignes.

De plus, les responsables de la caractérisation de l’acteur ont également partagé les séances de photographie de test du personnage avec tout le maquillage et les prothèses appliqués, ce qui a donné un méchant des plus dérangeants ; Le formidable travail d’acteur de Christian Bale a fait le reste.

Source | Étrange studio