Street Fighter 6, on sait déjà quelle sera la liste complète des combattants au lancement

Bon Tokyo Game Show cette année pour les jeux de combat. Si Tekken 8 impressionne déjà les respectables, que dire de Street Fighter 6 ? Si le premier laisse bouche bée pour un affichage graphique à base d’Unreal Engine 5 et de caméras jamais vues dans la série, le jeu Capcom fait directement exploser tout ce qu’on aurait pu imaginer.

Street Fighter 6 dévoile enfin tous les combattants invités à la fête

Le pari de Capcom est courageux. Une franchise comme Street Fighter est censée avoir sa marge de manœuvre bien mesurée. Eh bien, il s’avère que non. Le roi du combat se jette dans la piscine, ouvrant son champ de jeu et élargissant la manière de s’y battre en conséquence. Parfois, on a l’impression d’avoir des idées du Yakuza ou même des modes de rue semi-libres de jeux comme NBA2K.

Une fois ce grand órdago au genre de conception et d’exécution révélé, peu à peu les personnages que nous avions besoin de connaître sont arrivés par blocs. Ainsi, Street Fighter 6 aura une liste de lancement de 18 personnages, ce qui le place entre Street Fighter 4 (25) et Street Fighter 5 (16) lorsqu’ils arrivent dans les stores virtuels et physiques. Les chanceux, y compris les nouveaux ajouts sont : Luke, Jamie, Manon, Kimberly, Marisa, Lily, JP, Juri, Dee Jay, Cammy, Ryu, E. Honda, Blanka, Guile, Ken, Chun-Li, Zangief et Dhalsim .

Comme vous pouvez le voir dans la dernière bande-annonce du jeu sur ces lignes qui a été montrée à la foire japonaise, le gang est représenté en fonction de la musique et de l’environnement urbain que le jeu mettra en valeur. Graffiti, hip hop, voitures et rues, beaucoup de rues. Nous ne savons pas si d’autres personnages arriveront via DLC, mais le battage médiatique est si grand en ce moment que les tambours de guerre sonnent pour GOTY en 2023 alors que nous n’avons pas encore terminé 2022. Espérons que ce sera le cas, car cela signifiera que Capcom a a risqué et gagné le pari.

