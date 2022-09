Tomates génétiquement modifiées, la décision américaine marque une étape importante pour les cultures GM

À partir de 2023, les tomates violettes développées par Norfolk Plant Sciences (NPS) pourront également être cultivées dans les jardins familiaux américains.

Tomates violettes de Norfolk Plant Sciences / NPS

Sur les tables des Américains qui, selon les dernières estimations, consomment chaque année en moyenne 80 kg de produits génétiquement modifiés, les tomates OGM cultivées dans les jardins familiaux sont également en route. À partir de 2023, tous les citoyens (et pas seulement les producteurs professionnels) pourront acheter des graines et cultiver un type de tomate génétiquement modifiée sur le sol des États-Unis, la « Big Purple Tomato » de Norfolk Plant Sciences, une société britannique. spécialisée dans les OGM qui a mis au point il y a plus d’une décennie les premières tomates violettes riches en antioxydants. Ce produit, précédemment soumis aux limitations de la réglementation américaine sur « Mouvement d’organismes modifiés ou produits par génie génétique« , vient d’obtenir le feu vert du Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) qui a déterminé que »la plante peut être cultivée en toute sécurité”, Libéraliser efficacement la culture domestique également.

La décision de l’USDA s’est appuyée sur l’test favorable de l’Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), l’agence fédérale chargée de la protection et de la santé des végétaux et des animaux, qui a examiné la « Big Purple Tomato » de l’usine de Norfolk. ce « Il est peu probable que la plante présente un plus grand risque de phytoravageurs que les autres tomates cultivées« .

La « Big Purple Tomato », la tomate OGM riche en antioxydants

Cette tomate aux couleurs extravagantes, mise au point en 2008 par l’équipe dirigée par la professeure Cathie Martin du John Innes Center de Norwich en Angleterre, a la particularité de contenir dans sa pulpe violette une forte teneur en antioxydants, notamment des anthocyanes, des substances très importantes pour le bien-être de l’organisme humain – myrtilles, mûres, choux violets en sont riches… – mais qui dans les tomates classiques sont généralement présentes en faible quantité. Cela indique que les gènes qui produisent les anthocyanes se trouvent toujours dans l’ADN des tomates normales, mais que dans la plupart des cas, ces gènes ne sont pas exprimés – c’est pourquoi les chercheurs ont ajouté deux gènes de muflier (une fleur aux couleurs vives) pour activer la capacité innée de ces légumes pour produire des anthocyanes.

Depuis la création de la «Big Purple Tomato», le processus d’approbation réglementaire du produit a été long et cahoteux, comme l’explique le professeur Jonathan Jones du laboratoire Sainsbury de l’Université de Cambridge. « Lorsque Cathie et moi avons lancé Norfolk Plant Sciences il y a près de 15 ans pour commercialiser des tomates violettes génétiquement améliorées, nous n’aurions jamais pensé qu’il faudrait autant de temps pour obtenir l’approbation réglementaire. C’est une journée de célébration de l’amélioration des cultures, avec l’approbation par l’USDA d’un produit bénéfique« .

Bien qu’il soit créé au Royaume-Uni, le produit n’a pas encore reçu l’approbation des autorités britanniques. La décision américaine représente cependant une étape importante dans la libéralisation de la vente et de la culture des cultures GM. « En tant que Norfolk Plant Sciences, nous attendons également des cadres réglementaires raisonnables au Royaume-Uni, à la fois pour ces produits et pour protéger nos principales cultures contre les maladies génétiques.Conclu Jones.