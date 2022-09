Intel overclocke son Arc A750 à 2,7 GHz en utilisant le refroidisseur d’air d’usine

Dans le contexte : le spécialiste du marketing Intel Ryan Shrout a rejoint l’ingénieur vétéran Tom Petersen dans le laboratoire pour un autre débriefing sur les prochains GPU Arc Alchemist. Cette fois, ils se sont penchés sur la capacité de refroidissement et le potentiel d’overclocking des cartes Arc A750 et Arc A770 Limited Edition.

Dans un certain contexte, les cartes en édition limitée ne sont que la version Intel des cartes Founder’s Edition de Nvidia – elles ne sont ni spéciales ni limitées. Shrout a souligné qu’ils seraient disponibles dès le premier jour et en grande quantité.

La question est donc : en voudrez-vous un ? Pour la première incursion d’Intel dans la fabrication d’une carte graphique, il semble qu’ils aient fait un travail décent. Shrout et Petersen se concentrent principalement sur l’édition limitée A750 dans cette vidéo, mais à première vue, l’édition limitée A770 utilise un circuit imprimé et un refroidisseur similaires.

Le refroidisseur lui-même est un ensemble dense d’ailettes en aluminium prises en sandwich entre deux ventilateurs et une grande chambre à vapeur en cuivre. La chambre à vapeur entre en contact avec le GPU lui-même ainsi qu’avec le GDDR6 et les VRM, et alimente quatre caloducs plats de 10 x 3 mm qui se déplacent latéralement sur la carte.

Sous le refroidisseur, le PCB a des connecteurs à 8 et 6 broches qui alimentent six VRM qui se trouvent à droite des huit modules GDDR6 qui entourent le GPU. Un port HDMI 2.1 et trois ports DisplayPort 2.0 fournissent la sortie.

Petersen dit que la carte a été conçue avec un refroidissement excessif qui rend possible l’overclocking. Pour prouver son point de vue, il allume une machine équipée d’un A750 et tente de l’overclocker à l’aide du logiciel Arc Control.

En ce qui concerne la méthodologie d’overclocking, celle de Petersen n’est pas la meilleure. Il commence par le curseur « Amélioration des performances » inexpliqué et nommé de manière insensée, et lorsque pousser plus haut a cessé d’affecter la vitesse de fréquence, il a augmenté la limite de puissance jusqu’au maximum, 228 W. Puis il a commencé à augmenter progressivement le décalage de tension, se déclarant finalement lui-même terminé lorsque le GPU a dépassé 2700 MHz avec un décalage de 50 mV.

Pas de stress tests et pas de tests de température. Aucune explication non plus sur la façon de revenir en arrière après avoir poussé trop loin et provoqué le plantage du système.

Petersen a en fait effectué l’overclocking tout en exécutant Hitman 3 en arrière-plan – c’est donc une sorte de critère de stabilité. Il a utilisé le jeu pour mesurer l’augmentation des performances de l’overclocking. Aux paramètres par défaut, le GPU s’est cadencé à 2400 MHz et a atteint environ 90 ips. À 2719 MHz, il est arrivé à ~96 ips, une augmentation des performances de près de 7 % grâce à un overclock de 13 %, ce qui n’est pas trop mal.

C’est un peu étrange que l’A750 fonctionnait à 2400 MHz pour commencer, en fait. Son fréquence de jeu – la seule vitesse de fréquence fournie par Intel sur la fiche technique – est de 2050 MHz. Par rapport à cela, 2400 MHz est un overclock de 17% et 2719 MHz est un overclock de 33%.

A la fin de la vidéo, Shrout et Petersen abordent enfin l’éléphant dans la version : prix et disponibilité. Tout ce qu’ils disent, c’est ceci : « Nous savons que vous êtes impatient d’en arriver là. Nous sommes également impatients de le partager – ce sera très bientôt. »