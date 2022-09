5 documentaires controversés que vous pouvez regarder sur HBO Max

Crimes de pensée : le cas de la police cannibale

On va commencer par ce documentaire qui nous présente un cas qui ressemble un peu à Minority Report. En 2013, Gilberto Valle, un officier de police de New York, a été reconnu coupable de complot en vue d’enlever, d’assassiner et de manger des femmes. Et le problème ici est que Valle n’a apparemment jamais commis ces crimes. C’est alors que beaucoup ont soulevé la question : peut-on mettre quelqu’un en prison juste pour avoir pensé à une atrocité ? Les pensées devraient-elles être criminalisées ?

Le documentaire détaille l’affaire point par point, d’un point de vue d’expert. Selon le policier, son fantasme sadique n’était pas vraiment une menace pour la société, puisque selon lui, il n’avait aucune intention de le réaliser un jour. Cela n’enlevait pas la possibilité d’être condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Attention car si vous voulez le voir il faudra le chercher sur la plateforme en anglais -les trucs de HBO…- : « Thought Crimes : The Case of the Cannibal Cop ».

Q : Dans l’œil de l’ouragan

8chan est le forum que ‘Q’ a choisi pour informer le monde de ses théories du complot. La figure derrière le mouvement QAnon a apparemment des informations privilégiées, et certains disent qu’il pourrait même être une personnalité politique.

Tout au long de ce documentaire, Cullen Hoback tentera de suivre tous les indices de ‘Q’ pour trouver sa véritable identité.

Le Jinx

Ce docu-série traite de la vie de Robert Durst, un magnat des affaires qu’ils décident d’interviewer car il est impliqué dans trois crimes différents : la mystérieuse disparition de sa femme en 1982, le meurtre de l’écrivain Susan Berman en 2000 et le démembrement de un de ses voisins en 2001.

Durst a avoué le troisième crime, mais ne s’est pas retrouvé en prison, affirmant qu’il avait agi en état de légitime défense. Après de nombreuses interviews pour le documentaire et de nombreuses recherches, il finira par être démontré que Durst a commis tous ces crimes. A tel point qu’il finirait par avouer, pensant que les micros étaient éteints.

Boîte à musique : Jagged

Controversé depuis le jour de sa sortie, Jagged fait partie de la série documentaire Music Box. Le deuxième épisode de cette série concerne la guitariste, chanteuse et compositrice Alanis Morissette.

Cela aurait été un biopic de plus dans une liste énorme si Morissette elle-même n’avait pas essayé d’empêcher la sortie du documentaire l’année dernière. L’artiste a retiré son soutien au film, car elle considère qu’il y a des faits qui y sont racontés qui ne sont pas vrais.

Morissette estime qu’elle n’était pas dans les bonnes conditions pour affronter certaines des interviews qu’elle a eues pour le documentaire, et accuse même l’équipe d’avoir trahi sa confiance.

sauver le roi

Nous terminons avec cette docu-série en trois parties qui raconte le linge sale de Juan Carlos I. Après la vision de près de 50 experts qui participent au documentaire, ils expliqueront point par point comment l’État a apparemment utilisé ses ressources pour le protéger et nettoyer son image après la plupart de leurs scandales.

Sauver le roi vient expliquer que le monarque n’a pas quitté le trône à cause de son âge, mais à cause du nombre d’affaires qu’il avait derrière lui et que tôt ou tard, ils allaient l’éclabousser.