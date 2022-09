Jouer à des jeux vidéo a des effets bénéfiques sur les capacités de prise de décision et l’activité cérébrale

C’est ce qu’indiquent les résultats d’une nouvelle étude américaine qui a comparé les réponses comportementales et cérébrales des joueurs et des non-joueurs lors d’activités de prise de décision.

Jouer ou ne pas jouer aux jeux vidéo ? Selon une nouvelle étude américaine sur les effets des jeux vidéo sur le cerveau, les jeux gérés par des appareils électroniques ont une influence positive sur les capacités de prise de décision des personnes, en plus d’augmenter l’activité de certaines régions du cerveau.

Cela a été confirmé par des scans d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) sur des joueurs et des non-joueurs qui, lorsqu’ils sont comparés, ont montré des différences significatives en ce qui concerne les réponses cognitives et sensorimotrices des participants à l’étude. Autrement dit, jouer à des jeux vidéo »améliore potentiellement de nombreux sous-processus de sensation, de perception et de mise en correspondance avec l’action, améliorant ainsi les compétences de prise de décisionA expliqué les chercheurs qui ont publié les résultats de leurs recherches dans la revue Neuroimage : Rapports.

Les bienfaits des jeux vidéo sur l’activité cérébrale

L’étude, dirigée par le chercheur principal de la Georgia State University, Mukesh Dhamala, a impliqué 47 jeunes d’âge universitaire, dont 28 étaient des joueurs réguliers de jeux vidéo et 19 des non-joueurs.

Les participants ont tous été testés avec un appareil d’IRM fonctionnel spécialement modifié avec un miroir qui leur permettait de voir un premier signal coloré immédiatement suivi de points mobiles, pour lesquels il leur était demandé d’appuyer sur un bouton avec leur main droite ou gauche pour indiquer la direction de mouvement, ou de n’appuyer sur aucun bouton en l’absence de mouvement directionnel.

En plus d’être plus rapides et plus précis dans leurs réponses, les joueurs de jeux vidéo ont montré une plus grande activité dans certaines régions du cerveau que les non-joueurs, suggérant que le jeu améliore les performances de prise de décision avec des implications potentielles pour une activité accrue spécifique aux régions d’intérêt.

Les zones cérébrales activées par les jeux vidéo / Neuroimage : Reportages.

« Nous pouvons émettre l’hypothèse que la tâche de décision sensorimotrice que nous avons utilisée dans cette étude implique de multiples sous-processus, tels que la transmission d’informations sensorielles au cerveau, l’accumulation de preuves sensorielles à la perception et la cartographie du choix à l’action avec le contrôle de l’attention. dans tout le processus – préciser les auteurs de l’étude -. Les améliorations de ces activités sensorimotrices chez les joueurs peuvent être associées à des améliorations de divers aspects des processus cérébraux de bas et de haut niveau, y compris la sensation, l’attention, la navigation spatiale, le contrôle cognitif et la charge de travail.« .

Selon les universitaires, jouer aux jeux vidéo peut donc être « utilisé efficacement pour la formation, comme la formation à l’efficacité décisionnelle et les interventions thérapeutiques, une fois que les réseaux cérébraux pertinents sont identifiés« .