Copies dynamiques de l’île pour Android : comment mettre à niveau votre encoche

Dynamic Island est la principale nouvelle fonctionnalité de conception de l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Il intègre l’encoche du téléphone dans un centre de notification et de contrôle. Avant même que les nouveaux iPhones ne soient officiellement disponibles à l’achat, certains développeurs Android ingénieux ont copié des parties de la fonctionnalité. Voici comment les utiliser.

Contenu:

Notifications dynamiques de style îlot

Pour le moment, il existe également deux façons d’apporter Dynamic Island aux téléphones Android. Certes, ils ne sont pas aussi convaincants que l’original, mais ils se rapprochent du design d’Apple. Et n’oubliez pas : il a fallu à peine plus d’une semaine entre la présentation par Apple et la première copie de travail. Les premières ébauches sont susceptibles d’être largement dépassées dans un proche avenir.

EdgeMask est une application Android qui vous permet de changer le style de vos notifications. Avec un peu de réglage fin, vous obtiendrez des notifications qui ressemblent beaucoup à celles de Dynamic Island. Cependant, ce n’est pas la même fonctionnalité car elle ne s’étend pas au lecteur de musique ou aux cartes. Cela change simplement le style de vos notifications contextuelles.

Si vous souhaitez apporter une touche iPhone 14 Pro à votre smartphone Android, suivez simplement ces étapes :

Téléchargez EdgeMask depuis le Play Store

Ouvrez l’application

Maintenant, l’application a besoin de certaines autorisations pour fonctionner correctement. Pour l’activer, cliquez sur le premier élément du menu et l’application vous amènera à l’endroit approprié dans les paramètres de votre smartphone.

Cliquez sur le premier élément du menu

Autoriser EdgeMask à afficher des notifications sur d’autres applications

Revenir à l’application

Maintenant, cliquez à nouveau sur le premier élément du menu

Ici, vous devez autoriser les notifications pour EdgeMask

Si vous sélectionnez cette option, vous recevrez un avertissement indiquant qu’EdgeMask peut lire et contrôler vos notifications. Si vous ne le souhaitez pas, vous devez annuler la configuration à ce stade. Si cela vous convient, passez au point suivant :

Sélectionnez le premier élément du menu une troisième fois

Activez maintenant le raccourci de l’écran de verrouillage

Pour ce faire, sélectionnez « Applications téléchargées ».

Ensuite, vous allez dans « EdgeMask »

Sélectionnez maintenant « Utiliser EdgeMask ».

Encore une fois, vous recevrez un avertissement indiquant qu’EdgeMask peut lire votre écran de contrôle si vous activez cette autorisation. Si vous êtes d’accord avec cela, vous pouvez continuer. Si ce n’est pas le cas, annulez simplement la configuration.

Maintenant, l’application dispose de toutes les autorisations nécessaires et vous devez toujours faire en sorte que les notifications ressemblent à Dynamic Island. Pour cela, vous procédez comme suit :

Allez à l’élément de menu « Message »

Désactiver « Style d’ondulation 2 »

Activer « Samsung Style Message »

Appuyez maintenant sur la petite icône de curseur à côté de « Samsung Style Message ». Ici, vous pouvez affiner les notifications. Pour ce faire, définissez d’abord la couleur d’arrière-plan sur le noir. Après cela, le « Message Color » sur blanc. Utilisez le curseur ci-dessous pour régler la « Durée » sur 8.

Enfin, vous activez l’élément de menu « Marge », sur quoi un autre curseur appelé « Vertical » apparaît. Avec cela, vous déterminez où sur l’écran les notifications apparaissent. Chaque smartphone est différent ici. Jouez avec le curseur et voyez où cela vous convient le mieux.

C’était ça. Maintenant, vous avez au moins des notifications dynamiques de style île. Il reste à voir si une application apportera tôt ou tard toutes les fonctionnalités de la fonctionnalité iPhone à Android.

Dynamic Island sur Android depuis la Chine

Cependant, vous ne pouvez pas utiliser la copie Dynamic Island la plus convaincante jusqu’à présent, car elle n’est disponible que pour les téléphones Xiaomi et actuellement uniquement en Chine.

L’utilisateur de Twitter Vaibhav Jain montre la version Dynamic Island en action :

Cela semble très bien en soi, à condition qu’il prenne en charge d’autres fonctionnalités telles que les notifications, les cartes ou les minuteries en plus du lecteur de musique. Le design est disponible via l’application « Thèmes » de Xiaomi et s’appelle « Grumpy UI », mais comme je l’ai dit : actuellement uniquement en Chine. Je ne les ai pas trouvés sur mon appareil Xiaomi lors de la rédaction de ce texte.

Nous ne découvrirons que ce que peut faire exactement « l’interface utilisateur grincheuse » quand et si elle est également disponible dans ce pays. Si vous ne voulez pas attendre aussi longtemps, il existe une autre option : Dynamic Island avec EdgeMask.

Qu’est-ce que Dynamic Island ?

Sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max, Apple a placé l’appareil photo et les capteurs Face ID en haut au centre de l’écran. Là, elle est assise dans un ovale noir à l’écran. Dynamic Island intègre les notifications dans cet ovale en donnant l’impression que les notifications et les widgets proviennent du système de caméra.

Cependant, la façon la plus simple de l’expliquer est de le voir. Pour cela, vous pouvez regarder la vidéo d’Apple sur la fonctionnalité :

Photo de couverture : Apple