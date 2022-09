Colossal Cave 3D ramène la pierre séminale des aventures textuelles avec le légendaire couple Williams (King’s Quest)

Colossal Cave Adventure, ADVENT, Adventure, Colossal Cave, The original adventure… Plusieurs noms pour un même jeu vidéo qui a défini et popularisé les aventures textuelles interactives pas moins de 1976. Son influence ultérieure est énorme, et son retour à nos jours découle d’une accidenté.

L’aventure originelle renaît plus de 45 ans plus tard

Définie dans le livre fantastique The Colossal Adventure de Jesús Martínez del Vas comme « La mère de toutes les aventures », Colossal Cave a été écrite en Fortran par Willie Crowther et développée par Don Woods. Le jeu reflétait le sens de la découverte et du mystère que Crowther avait trouvé en explorant Mammoth Cave dans le Kentucky au début des années 1970, et son besoin de transmettre cette émotion à ses filles sous forme de jeu.

Marcus Maximus, le héros actuel de notre histoire, a récemment acheté un lot de jeux rétro où il est tombé sur une édition rare du premier King’s Quest de Sierra. Présentant cette trouvaille dans un musée, il rencontre Ken Williams, l’un des auteurs du classique. Marcus ne pouvait pas manquer cette opportunité, donc même si Ken avait pris sa retraite depuis longtemps, il a réussi à le convaincre de revenir dans un projet qui réinventerait l’aventure conversationnelle mythique de Colossal Cave.

Non sans effort, les deux ont persuadé la femme de Ken, la légendaire Roberta Williams, de se joindre à cette nouvelle aventure. Ainsi, le jeu vidéo Colossal Cave 3D est produit par le couple, et apporte des images à ce qui n’était auparavant que du texte. El juego se pudo probar en PAX y, como no podía ser de otra manera con las adaptaciones, hay palabras de los fans que pasan de la euforia inicial al desapego que produce ver en pantalla lo que durante décadas ha sido solo fruto de la imaginación de chacun.

Cela dit, chez MerStation, nous sommes impatients de mettre la main dessus. Pas tant aux versions PC ou Switch qu’aux versions Quest 2. Nous pensons que tout doute sera levé dès que nous nous sentirons à l’intérieur d’un jeu vidéo aussi mythique grâce à la réalité virtuelle. Le succès d’une proposition aussi unique dépend de l’encouragement du couple Williams à maintenir son retour actif, donc, comme vous pouvez le supposer, à partir d’ici, le jeu a tout notre support.

