Qu’est-ce que c’est et comment est une tempête d’auto-guérison comme celle qui a frappé les Marches

L’événement météorologique qui a provoqué l’inondation catastrophique dans l’arrière-pays des Marches est un phénomène également connu sous le nom de «tempête en V», un puissant système de tempête qui tire son énergie des courants chauds et humides.

La forte vague de mauvais temps qui a frappé les Marches ces dernières heures et, en particulier les municipalités de Cantiano et Sassoferrato, dans la province de Pesaro-Urbino, est allée bien au-delà des prévisions d’alerte jaune de la protection civile, déchargeant près de 400 mm de pluie rien qu’hier soir, égale à la quantité qui tombe habituellement en trois à quatre mois. Selon les experts, l’événement extrêmement intense a été causé par une tempête d’auto-guérison, un phénomène également connu sous le nom de « tempête en forme de v« (tempête en forme de V), un puissant système de tempête qui se forme généralement en présence de fortes zones d’instabilité, comme cela s’est souvent produit en Ligurie orientale et en Toscane, en Versilia et en Maremme. La caractéristique de ces orages est d’insister pendant plusieurs heures sur la même zone (le long du sommet du « V ») et de puiser leur énergie dans les courants très chauds et humides qui soufflent en France du sud vers la Méditerranée. Pour l’arrière-pays des Marches, cependant, il s’agissait d’un événement exceptionnel, qui a provoqué une inondation dévastatrice, dont le bilan est actuellement d’au moins dix morts.

Des orages qui s’auto-guérissent, parce qu’ils sont si dangereux

Les orages d’auto-guérison sont des phénomènes orageux qui, comme mentionné, ont tendance à persister plusieurs heures sur une même zone et qui continuent à s’auto-alimenter sous l’effet des vents très humides et chauds qui soufflent de la mer. Dans le cas des Marches, le puissant système de tempête en forme de V (en forme de V) est née d’une tempête générée sur les Apennins et qui, poussée par les courants vers le bassin adriatique, a rencontré les vents du sud qui l’ont revigorée. Cela a conduit à la formation de cellules orageuses auto-régénérantes qui, persistant dans les zones au sommet du V, ont provoqué la violente crue. Les températures supérieures à la moyenne en Adriatique ont peut-être amplifié le phénomène, même s’il n’est pas aisé pour les experts d’attribuer ce type d’événements extrêmes aux effets du changement climatique.

Quoi qu’il en soit, avec l’arrivée de l’automne, la configuration sous-jacente à ces phénomènes atmosphériques le long du territoire national est toujours la même, de sorte que la dépression atlantique entrant du nord s’enfonce vers la Méditerranée, rappelant les courants du sud (souvent directement d’Afrique) qui , étant chauds, accumulent de grandes quantités d’humidité lors de la traversée de la mer Méditerranée. Ces masses d’air chaud et humide circulent dans les strates moyennes-basse, au-dessus desquelles les masses froides et sèches divergent du nord, générant des conditions d’instabilité, avec le développement de mouvements convectifs pouvant conduire à des éléments de plus grande criticité lorsque ces mêmes masses de les airs se heurtent toujours au même endroit, par exemple parce qu’ils sont bloqués à l’Est en raison de la haute pression sur les Balkans. Lorsque cette situation reste plus longtemps dans un état semi-stationnaire, des phénomènes orageux intenses risquent donc de se concentrer dans les zones situées en dessous de la ligne de convergence.