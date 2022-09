Ce que vous devez savoir avant de passer à l’iPhone 14 si vous pilotez des drones

Apple vient de sortir ses derniers iPhones, les 14 et 14 Pro et, mon garçon, est-il tentant de jeter les 1 099 $ pour le dernier et le meilleur de la société. Mais sera-ce le meilleur téléphone à utiliser pour piloter des drones ?

Croyez-moi, je connais la démangeaison de passer au dernier iPhone chaque année lorsque les dirigeants d’Apple vantent ces déclarations (bien formulées) selon lesquelles il s’agit du meilleur iPhone qu’ils aient jamais fait. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles l’iPhone 15 pourrait apporter des changements qui rendront la vie de ceux qui pilotent des drones beaucoup plus facile – et c’est tout à propos de l’USB-C.

Ce qui pourrait arriver dans les futurs iPhones

Avec une nouvelle décision de l’Union européenne selon laquelle tous les smartphones doivent utiliser le port USB-C standard pour le chargement, Apple pourrait être contraint d’abandonner Lightning l’année prochaine. Cela indique qu’à cause de l’UE, les utilisateurs d’Apple du monde entier pourraient obtenir des iPhones USB-C, simplifiant les cordons que nous devons apporter pour voler.

Nous avons tous cette poche ou ce compartiment dans le boîtier d’équipement rempli de câbles, en vous assurant d’en avoir au moins un ou plusieurs pour chaque appareil que vous pourriez utiliser pour voler ce jour-là. Avec le passage d’Apple aux iPhones USB-C, dites adieu aux cordons d’éclairage que vous devez brancher sur votre contrôleur ou pour charger.

Donc, si l’iPhone 15 aura USB-C, devriez-vous attendre un an de plus pour effectuer cette mise à niveau ? C’était ma pensée avant l’événement Apple de la semaine dernière, mais les modifications apportées cette année aux modèles d’iPhone Pro me font attendre de recevoir mon iPhone 14 Pro demain. Permettez-moi d’expliquer ma pensée.

L’iPhone 14 Pro est-il fait pour vous ?

La raison pour laquelle j’ai acheté l’iPhone 14 Pro n’est peut-être pas la même pour vous. Je passe d’un iPhone 12 à 64 Go de stockage. Cette configuration a été ma préférée pendant des années, y compris l’iPhone XI mis à niveau après trois ans et demi, mais cela n’a pas résisté lorsque j’ai commencé à piloter de plus en plus de drones lorsque je suis venu ici pour DroneDJ. La plupart des applications nécessitent une quantité définie d’espace libre pour utiliser l’application, et j’ai constamment besoin de trouver des éléments à supprimer ou à décharger pour utiliser les applications d’Autel et de Skydio, car j’ai besoin de leurs applications pour voler.

C’est pourquoi j’ai décidé de mettre à niveau cette année; plus besoin de stockage sur le téléphone, l’écran de 2 000 nits pendant la journée de pointe et le fanboy d’Apple au fond de moi m’ont fait débrancher la prise pour précommander l’iPhone 14 Pro 256 Go en Space Black. Cependant, si Apple ne m’avait pas amené à essayer ce qu’ils appellent «l’île dynamique», je n’aurais pas choisi ce téléphone.

Les iPhone 13 et 14 sont fondamentalement les mêmes avec seulement quelques ajouts, les seuls changements significatifs que nous avons vus cette année provenaient de la gamme 14 Pro. Donc, si vous êtes satisfait de votre iPhone 13, vous ne verrez aucune mise à niveau de l’obtention du dernier iPhone standard cette année. Cependant, un nouvel ajout, l’iPhone 14 Plus, a les mêmes composants internes que le 14, à l’exception d’un écran plus grand et d’une batterie plus grande.

La plus grande limitation à l’utilisation des smartphones pour le vol de drones est la durée de vie de la batterie, elle ne semble jamais durer aussi longtemps que vous le souhaitez. C’est pourquoi je pense que si vous souhaitez mettre à niveau cette année, l’iPhone 14 Plus est la meilleure option. Il est moins cher que le Pro et vous laisse peut-être ouvert à une mise à niveau dans une autre année vers un 15 Pro avec un écran plus lumineux et un connecteur USB-C.

Cela ne veut pas dire que l’écran de l’iPhone 14 n’est pas assez lumineux pour être utilisé. Il affiche en moyenne environ 800 nits de luminosité. C’est la même chose que le contrôleur RC de DJI, que je n’ai jamais eu de problème à voir à l’extérieur, sauf en plein soleil. L’écran du RC Pro de DJI arrive à 1 000 nits, ce qui correspond à ce que vous verrez probablement sur le 14 Pro. Cependant, j’apprécierai toujours mes contrôleurs d’écran intégrés par rapport à ceux qui nécessitent des smartphones tous les jours.

Abonnez-vous à DroneDJ sur YouTube pour des vidéos exclusives