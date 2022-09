Possibles « signes de vie » sur Mars : le rover Perseverance de la NASA a trouvé des molécules organiques

Dans ce qui était autrefois un delta de rivière martienne, le rover Persévérance a trouvé une roche contenant d’abondantes molécules organiques, peut-être biologiques.

Le rover Perseverance de la NASA a découvert des molécules organiques sur Mars, un signe potentiel de vie. Ce type de molécules peut en effet être associé à une activité biologique présente ou passée, mais pas nécessairement, puisque les composés organiques sont également produits par des processus géologiques et autres. Ce n’est pas non plus la première fois que des molécules organiques sont détectées sur Mars. En 2018, par exemple, les instruments du rover Curiosity ont pu identifier le thiophène (C4H4S) et le sulfure de diméthyle (C2H6S), détectés à quelques centimètres de profondeur dans des schistes vieux de 3,5 milliards d’années, tandis qu’en 2021 il a identifié l’acide benzoïque (C7H6O2) . Persévérance elle-même, « larguée » sur la planète rouge le 18 février dernier, a déjà flairé des molécules organiques en décembre dernier, grâce à son outil d’investigation sensible SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals). Alors pourquoi tant de « bruit » pour une découverte qui n’est pas si inédite ?

La raison, comme l’ont expliqué des ingénieurs et des astrobiologistes de la NASA lors d’une conférence de presse, réside dans le lieu où ces molécules organiques ont été identifiées et dans leur concentration, la plus élevée jamais enregistrée. Perseverance a atterri dans le cratère Jezero, qui contient une région – un delta – qui, il y a 3,5 milliards d’années, était le point de contact entre un lac et une rivière. Ici, en analysant différents types de roches, entre sédimentaires et ignées, il en a trouvé quelques-unes vraiment intéressantes. « Nous avons trouvé un grès qui transporte des grains et des fragments de roche créés loin du cratère Jezero et une argile qui comprend des composés organiques intrigants », a déclaré le professeur Ken Farley, l’un des responsables de la mission MARS2020 au California Institute of Technology (CALTECH) de Pasadena. La roche contenant les composés organiques, d’environ 1 mètre de long, était surnommée « Wildcat Ridge » et selon les scientifiques s’est formée il y a des milliards d’années, grâce au dépôt de boue et de sable au cœur de l’ancien lac d’eau salée en évaporation.

Dans ce lac, selon les scientifiques de la NASA, il y avait des conditions compatibles avec la vie, du moins celle que nous connaissons, de plus les concentrations de molécules organiques détectées sont les plus abondantes jamais identifiées par une mission vers Mars. « Dans un passé lointain, le sable, la boue et les sels qui composent aujourd’hui l’exemplaire de Wildcat Ridge ont été déposés dans des conditions propices à la vie », a déclaré le professeur Farley. « Le fait que de la matière organique ait été trouvée dans une telle roche sédimentaire – connue pour préserver les fossiles de la vie ancienne ici sur Terre – est important », a commenté le scientifique.

Malgré cela, il faut garder les pieds sur Terre et approfondir ce qui a été détecté. Les outils de Persévérance, qui ont analysé la roche le 20 juillet, ne peuvent pas déterminer s’il s’agit ou non de molécules organiques issues de la vie ; pour cela il sera important de rapporter les échantillons collectés. « Aussi capables que soient nos instruments à bord de Perseverance, d’autres conclusions sur le contenu de l’exemplaire de Wildcat Ridge devront attendre notre retour sur Terre pour une étude approfondie, dans le cadre de la campagne Mars Sample Return de l’agence », a ajouté Farley.

Les molécules organiques, qui sont principalement composées de carbone, ont souvent des atomes d’hydrogène et d’oxygène et peuvent avoir d’autres composés (tels que l’azote, le soufre et le phosphore), sont à la base des éléments constitutifs de la vie, les acides aminés, mais comme indiqué, ils ne sont pas toujours produit par des processus biologiques. « La présence de ces molécules spécifiques est considérée comme une bio-signature potentielle, une substance ou une structure qui pourrait être la preuve d’une vie passée mais qui aurait également pu être produite sans la présence de la vie », a conclu la NASA. Il faudra attendre de longues années avant que l’agence américaine n’organise la mission de récupération des échantillons, désormais conservés dans des tubes métalliques spéciaux.