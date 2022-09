CoD Warzone 2.0 déchaîne la folie du battle royale gratuit : carte, date, DMZ, Terminal, actualités…

Call of Duty : Warzone 2.0 est présenté en société. La suite du Battle Royale free-to-play à succès arrivera le 16 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC, le jour même où débutera la première saison de Modern Warfare 2. Son premier trailer laisse un échantillon du dévouement qu’Infinity Ward et le reste des équipes derrière Call of Duty ont mis sur l’une des versions les plus attendues de la campagne de Noël.

Al Mazrah est la nouvelle carte du battle royale, sur laquelle ils travaillent depuis 2020. Il y a « une multitude de points d’intérêt à explorer », autour des 18 principaux. Au cours de la bande-annonce, nous voyons des points d’intérêt qui reviennent d’autres versements, tels que l’Observatoire, le village d’Ahkdar (CoD 4), la carrière et le populaire terminal, du premier Modern Warfare 2.

Tous les principaux systèmes de livraison se déplacent ici. Les véhicules auront une nouvelle physique qui modifiera le comportement du châssis lors de la réception d’explosions ou de dérapages. Ils prendront également en compte l’essence ! Vous devez les emmener dans les stations-service et autres points de recharge afin de continuer à les utiliser, un mécanisme similaire vu dans PlayerUnknow’s Battlegrounds (PUBG).

Ils recherchent « une expérience de bataille royale dynamique » où « tout fonctionne autour du plaisir ». Il y aura un chat de proximité, c’est-à-dire que vous pourrez écouter les joueurs avec un microphone proche de vous. Le butin recevra également des modifications pertinentes, avec des coffres permanents dans certains points d’intérêt où les escouades se battront.

Que devient le cercle ? Nouveau mécanisme : les cercles peuvent être divisés en trois cercles différents autour de la carte. Lorsqu’ils atteignent leur plus petite forme, la zone de sécurité se déplace vers un seul point. Vous devrez toujours vous déplacer; le camp est terminé. Le goulag change également pour ajouter plusieurs équipes et collaborer avec un autre joueur pour survivre ; même l’intelligence artificielle pourra intervenir.

Premiers détails de DMZ, la nouvelle expérience sandbox

Le mode DMZ (extraction Escape from Tarkov) arrivera dans Call of Duty: Warzone 2.0 au lancement. L’IA occupe des emplacements sur la carte et se renforce en fonction des actions du joueur alors que d’autres escouades se battent pour atteindre les objectifs. Vous pouvez choisir de vous extraire avec le butin, continuer à poursuivre plus de quêtes ou traquer d’autres escouades. Ils partageront les détails plus près de votre date d’arrivée.

L’ère Warzone 2.0 commence

Activision ne bluffait pas. En début d’année, l’éditeur partageait que la nouvelle ère de Call of Duty serait « la plus ambitieuse de l’histoire de la saga ». En voyant les nouveautés de Warzone 2.0, cette idée est en passe de se concrétiser. Le battle royale gratuit prépare son atterrissage avec de nouvelles fonctionnalités importantes, telles que l’inclusion de l’intelligence artificielle, qui défendra les positions (appelées forteresses) où se trouvent des équipements de grande valeur.

Vous devez garder à l’esprit que tous les progrès que vous avez réalisés dans l’original ne seront pas reportés ici. L’équipe laisse entendre que Warzone 2.0 « utilisera tout le contenu et les systèmes de Modern Warfare 2, y compris la progression et l’inventaire ». En voyant les nouveautés dans la personnalisation des armes, il semble que ce soient des raisons impérieuses.

À propos de l’intelligence artificielle, nous savons qu’elle nous fera « se sentir comme un vrai soldat ». Ses responsables affirment que cette amélioration est le fruit d’un fort investissement technologique réalisé lors du développement de Modern Warfare 2, elle fait donc partie d’une des clés de cet opus.

Source : Appel du devoir suivant