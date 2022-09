Quand l’ISS passera sous le commandement de Samantha Cristoforetti et comment se déroulera la cérémonie

Le commandant sortant, le Russe Oleg Artemyev, remettra symboliquement une cloche et une clé à l’astronaute italien lors d’un événement qui se tiendra le mercredi 28 septembre, retransmis en direct.

La nouvelle de la décision sur le rôle de Samantha Cristoforetti à bord de la Station spatiale internationale (ISS) a été l’actualité des dernières heures. L’astronaute italien, actuel leader du module orbital américain dans cette nouvelle aventure dans l’espace, sera nommé commandant de l’ISS le 28 septembre 2022 lors d’une cérémonie d’alternance »très sobre et excitant« , Comme le décrivent ceux qui avant elle ont eu l’honneur et la charge de cette responsabilité, l’ancien commandant et astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Luca Parmitano, aux commandes de la Station pendant plus de 4 mois, entre 2019 et 2020. L’événement, qui peut être suivi en direct sur la télévision Web de l’ESA, rachètera la déception face au « changement de plan de vol » soudain et non spécifié qui a été annoncé de manière inattendue l’année dernière en mai, selon lequel @Astrosamantha (c’est son surnom sur les réseaux sociaux, où il fait partie des astronautes les plus suivis) ne deviendrait plus commandant de l’ISS.

Cristoforetti, quand la Station spatiale passera sous ses ordres

Ainsi, après avoir été la première Européenne à marcher dans l’espace, Samantha Cristoforetti sera aussi la première Européenne à commander l’intégralité de l’ISS après les Américaines Peggy Whitson, Sunnita Williams et Shannon Walker. Comme indiqué, le rendez-vous aura lieu le mercredi 28 septembre, lorsque le Russe Oleg Artemyes, son compagnon de la sortie dans l’espace de juillet et actuel commandant de l’ISS, remettra symboliquement une cloche et une clé à l’astronaute italien.

La cloche trouve son origine dans la tradition maritime : elle se fait ainsi sur les bateaux. La clé est une copie miniature de la manivelle qui ouvre la trappe du module russe. Il est utilisé pour entrer dans la gare après l’accostage – a expliqué Parmitano dans une interview accordée à Repubblica -. J’imagine que pour Samantha Cristoforetti, la nomination est le couronnement très bienvenu d’une grande carrière ».

Les fonctions du commandant Cristoforetti

La cérémonie, pourtant rituelle, habillera l’astronaute italien dans les fonctions de commandant. Cristoforetti sera en effet responsable de la sécurité de l’équipage et du succès de la mission Minerva, a expliqué Parmitano, ainsi que de devoir s’interfacer avec le centre de contrôle de la NASA à Houston, où se trouve le directeur de vol, avec qui il organisera le activités à mener en périphérie. « Samantha est déjà commandant du module américain, le plus grand et le plus complexe. Il a exercé une activité extravéhiculaire. Elle est habituée à la responsabilité et fera également très bien en tant que commandante. Au bout de six mois vous avez une connaissance très intime de votre équipage, vous savez parfaitement quelles sont les forces et les faiblesses de chacun. Vous vivez avec des gens qui vous sont d’abord de parfaits inconnus, puis vous devenez des collègues et vous finissez par devenir votre famille ».

Avec Parmitano, Cristoforetti fait également partie des 6 candidats européens à la mission Artemis sur la Lune. « Nous sommes prêts à partir pour cette nouvelle expérience. Nous savons que l’Agence choisira qui possède les compétences les plus adaptées. Pourtant c’est vrai : on frémit, bien que discrètement », a ajouté l’astronaute italien qui, en ce qui concerne la sphère familiale, à ses filles et jeunes enfants de Samantha Cristoforetti (« Dont je pense qu’ils savaient déjà tout de leur père de la maman commandant de l’ISS « ) a conclu. « Vous les verrez plus tard, j’étais avec eux pendant deux semaines, avant le lancement. Je crois qu’entre collègues, il est juste de s’entraider : les pères ou les mères ne font aucune différence. J’ai aussi deux filles, qui ont grandi maintenant. C’est un privilège de pouvoir lui dire à quoi ressemble notre vie, avec ses succès et ses échecs ».