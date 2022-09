Les créateurs d’Assassin’s Creed veulent des jeux plus ciblés au lieu d’un qui fait tout

« Celui qui couvre beaucoup, serre peu », dit l’adage. Peu importe vos efforts, il est impossible de plaire à tout le monde. Dans une interview avec IGN, le vice-président éditorial d’Ubisoft, Fawzi Mesmar, a clairement indiqué qu’ils n’avaient plus l’intention de créer un seul jeu global qui plaira à tous les joueurs et fans de leurs sagas.

Les développeurs veulent concentrer le coup et plaire à un segment particulier de joueurs, mais « pas à tous, et ça va », a-t-il déclaré. « Nous pensons qu’un jeu plus ciblé est préférable pour les personnes qui aiment ce type de jeu vidéo. » Mesmar a ajouté que l’extension n’est pas tant le but, mais de fournir « une expérience profonde qui garantit que chaque heure compte », que les joueurs perçoivent que leur temps « a été bien utilisé ».

Des jeux différenciés et innovants

L’innovation sera l’un des principaux piliers des produits d’Ubisoft. « L’innovation est désormais l’un des points clés de nos jeux », une innovation qui peut se traduire par « un nouveau style artistique », par « une nouvelle approche au sein d’un genre » ou encore par des « mécaniques de jeu ». L’intention est que chacun des produits « se différencie » avec des « normes de qualité plus élevées ». Ils souhaitent également proposer « de nouvelles façons de se connecter, d’interagir et de s’exprimer ».

Mesmar a mentionné Assassin’s Creed Mirage, le nouveau titre de la série, pour souligner qu’il existe de nombreux types de joueurs qui peuvent profiter de la série. « Pour les utilisateurs qui souhaitent revenir aux sources, nous développons un jeu destiné » à ce public [Mirage], et peut-être pour d’autres qui « n’ont pas apprécié les classiques à leur sortie ». Dans le même temps, ils décrivent « une expérience multijoueur, une expérience mobile et une expérience RPG ». Selon le créatif, c’est un exemple que la vision éditoriale d’Ubisoft n’est « pas de faire un seul jeu pour tout le monde ».

Assassin’s Creed Mirage sortira en 2023 sur consoles et PC. Les futurs projets sont Codename Red, un RPG se déroulant au Japon féodal, et Codename Hexe, un titre qui promettait d’être différent.

Source | IGN