Comment s’est passé le début de la Rébellion ? Un nouveau clip de Star Wars Andor le montre

L’Empire Galactique s’est détendu. Ils se remplissent le ventre de nourriture et grossissent, convaincus que le règne de l’empereur n’est pas en danger. Mais ceux qui pressent trop sur leurs sujets rencontrent la surprise de la révolution. Star Wars : Andor, la nouvelle série Disney+, présente ces débuts de la Rébellion, un aspect qui est abordé dans cette vidéo des coulisses.

« Dans Rogue One, vous ne savez pas grand-chose sur Cassian », explique Diego Luna, qui joue à nouveau Andor. « Qu’est-il arrivé à un homme comme lui pour décider qu’il va tout sacrifier pour l’espoir du changement », ajoute-t-il. L’espion a commencé à se battre depuis qu’il n’avait que six ans et il en a déjà assez de perdre.

Un thriller d’espionnage avant Rogue One

« Andor est un thriller d’espionnage » qui canalise son histoire « à travers les personnages » et vit « dans l’univers de Star Wars », explique Geneviève O’Reilly, Mon Mothma. « Andor est ambitieux sans remords.

Tony Gilroy, son showrunner, rappelle également que ce prequel se déroule cinq ans avant les événements narrés dans Rogue One : A Star Wars Story. L’étincelle de la Rébellion s’enflamme dans une période historique très difficile pour les gens ordinaires.

Star Wars : Andor est la prochaine version après Obi-Wan Kenobi. La première saison sera composée de douze épisodes dont les trois premiers seront disponibles sur Disney+ à partir du 21 septembre. La série a été renouvelée et aura une deuxième finale de saison, qui conclura l’arc narratif de Cassian Andor.

La saga ne s’arrête pas là : Tales of the Jedi fait ses débuts le 26 octobre, une série d’anthologie animée qui présentera six courts métrages mettant en vedette le comte Dooku et Ahsoka. En 2023, nous verrons la deuxième saison de La Remesa Mala (4 janvier), The Mandalorian saison 3 (ne manquez pas la bande-annonce), Ahsoka et Skeleton Crew.

