A quelle température régler l’eau chaude sanitaire pour économiser du gaz sur la facture

Parmi les mesures pour économiser du gaz, il y a le réglage de la température correcte de l’eau chaude sanitaire (ECS). Voici ce que vous devez savoir.

Les prix de l’énergie et du gaz augmentent régulièrement depuis un certain temps, mais en raison de la guerre en Ukraine, ils ont connu une augmentation drastique, les factures des entreprises et des familles ayant même quadruplé en un an. L’arrivée imminente de la saison froide risque d’aggraver encore la situation, c’est aussi pour cette raison qu’un plan national a été préparé qui a pour objectif la réduction vertueuse de la consommation dans les prochains mois très difficiles. On peut tous économiser sur les factures en suivant quelques précautions simples (voici le décalogue avec les conseils d’ENEA), parmi lesquelles il y a aussi la régulation de la température de l’eau chaude sanitaire (ECS) de la chaudière. En termes très simples, l’eau sanitaire est celle qui sort des robinets à la maison et que nous utilisons à la fois pour l’hygiène personnelle et dans la cuisine. Il ne faut pas le confondre avec celui dédié au chauffage. L’optimisation de l’utilisation de cet atout précieux peut nous aider à économiser sur les factures. Voici ce que vous devez savoir.

La température idéale pour l’eau sanitaire se situe entre 45° et 55°

Le réglage correct de la température de l’eau sanitaire présente plusieurs avantages, sur le bien-être, sur les économies de factures et également sur les futures interventions de maintenance potentielles. En général, la température idéale est considérée comme comprise entre 45°C et 55°C. En la fixant en dessous de 45°C on pourrait en effet avoir froid en prenant une douche, mais c’est un détail qui dépend beaucoup de la sensibilité personnelle ( la température de notre corps est de 36°C). Pour faire des économies, certains la baissent à 43°C voire moins, sans s’apercevoir de l’intervention. En le réglant au-dessus de 55°C, en revanche, le problème inverse se pose, puisque pour ne pas se brûler il faut le mélanger avec de l’eau froide (on se brûle à partir de 60°C environ). Ce procédé engendre un gaspillage d’énergie inutile qui impacte évidemment sur le portefeuille, sans oublier le risque de formation de calcaire dans les canalisations avec tout ce qui s’ensuit. Cependant, rappelons qu’une température suffisamment élevée permet également l’élimination des micro-organismes thermolabiles et potentiellement nocifs pour la santé.

Il existe deux types de systèmes pour la fourniture d’eau chaude sanitaire : les systèmes instantanés et les systèmes à accumulation. Les premiers sont des systèmes dans lesquels l’eau chaude est chauffée au moment exact où elle est demandée et utilisée, un système très courant dans les maisons individuelles, tandis que dans les systèmes de stockage, l’eau est déposée dans des réservoirs spéciaux appelés réservoirs de stockage. Comme spécifié par luce-gas.it, la température idéale pour un système instantané doit être comprise entre 38 ° C et 40 ° C, le considérant « adapté pour une douche ou un bain », tandis que pour les stockages, « elle doit être constante et élevée » car elle garantit un meilleur rendement. Certaines chaudières à condensation modernes sont capables de réguler indépendamment la température idéale – grâce à une sonde externe – permettant d’obtenir des avantages en termes de rendement, d’efficacité et d’économies selon les conditions.

Combien pouvez-vous économiser sur votre facture en réglant la bonne température de chaudière ?

Libérer de l’eau trop chaude puis la « tempérer » avec de l’eau froide afin d’obtenir celle désirée est certainement un moyen rapide de gaspiller de l’énergie et de l’argent. Le réglage correct de l’ECS optimise la consommation et garantit des économies sur la facture, qui peuvent être plus ou moins importantes. Cependant, quantifier cette économie en termes de pourcentage est très complexe, car elle dépend de nombreux facteurs et pas seulement de la température. Parmi eux figurent le nombre de personnes dans la famille; à quelle fréquence prenez-vous des douches et des bains ; combien de temps vous restez sous l’eau ; combien de fois et comment lavez-vous la vaisselle et les vêtements, la taille de la maison, le type de système utilisé, etc. Le réglage à la baisse de la température garantit à lui seul une baisse discrète des factures, mais c’est en prenant toutes les précautions nécessaires – comme prendre des douches plus courtes et rincer la vaisselle à l’eau froide après l’avoir savonnée – qu’il est possible d’économiser même plusieurs centaines d’euros en un an, grâce à un système moderne et performant.