Dans la plupart des cas, ce sont des points noirs qui se déplacent dans le ciel. Le Pentagone pense qu’il s’agit de technologies de pointe russes et chinoises.

Le ciel de Kiev est étrange cette année, plein de points noirs. Au-dessus de l’Ukraine il y a « un nombre disproportionné d’ovnis », écrit l’observatoire astronomique de la capitale. Le phénomène a été expliqué avec un document publié en coordination avec l’Académie nationale des sciences. « Nous les voyons partout », lit-on dans la recherche, « nous observons un nombre important d’objets dont la nature n’est pas claire. » Évidemment, nous ne parlons pas ici d’extraterrestres, mais de la signification plus littérale des OVNI : des objets volants non identifiés.

Selon le Pentagone américain, tous ces objets non identifiés pourraient être des technologies de pointe des forces armées chinoises et russes. L’article « Phénomènes aériens non identifiés I. Observations d’événements » est le résultat de recherches menées dans deux domaines. L’observatoire astronomique principal de la NAS à Kiev et le village de Vinarivka, au sud de la capitale.

Comment ils ont été observés

« Nous avons développé une technique d’observation spéciale, prenant en compte les vitesses élevées des objets observés », explique le journal. « Le temps d’exposition a été choisi pour que l’image de l’objet ne bouge pas trop. La fréquence d’images a plutôt été choisie en tenant compte de la vitesse de l’objet et du champ de vision de la caméra. En pratique, le temps d’exposition était inférieur à 1 ms et la fréquence d’images n’était pas inférieure à 50 Hz. «

L’utilisation des caméras, positionnées à environ 75 miles, a permis aux scientifiques d’observer les trajectoires des ovnis dans le ciel à différents moments et de collecter des données. « Certains objets ont été observés dans la troposphère à 10/12 km. Selon nos estimations nous devrions avoir une taille comprise entre 3 et 12 mètres et voyager à 15 km/s », écrivent les astronomes.

L’explication la plus simple est qu’il s’agit de missiles ou de roquettes, d’autres « pièces » de guerre. Boris Zhilyaev, le chercheur principal, a refusé de commenter. Les scientifiques ukrainiens insisteront sur la recherche, la nature des ovnis n’est pas encore claire, d’autres observations sont nécessaires pour savoir ce qui tache le ciel au-dessus de Kiev.