SEGA reste fidèle à PC : Judgment et Lost Judgment arrivent sur Steam

Le Ryu Ga Gotoku Summit 2022 nous a permis d’en savoir plus sur l’extension de la franchise Judgment sur PC. Le premier opus et Lost Judgment sont désormais disponibles sur Steam. La nouvelle soulage les fans des aventures de Takayuki Yagami, qui ont pesé la possible non-continuité de la saga en raison des limites de l’agence de représentation après Takuya Kimura, qui donne voix et visage au protagoniste.

Le jugement, le poids de la loi

La franchise Judgment est apparue au Japon en 2018 en tant que spin-off de l’univers Yakuza en parallèle des principaux versements. Nous contrôlions le détective Takayuki Yagami, un jeune homme forgé dans la loi qui fonde sa propre agence après avoir terminé sa turbulente étape d’avocat. Un an plus tard, en 2019, il est arrivé en Occident avec les textes localisés en espagnol, entre autres langues.

Jugement perdu: les fichiers Kaito

Deux ans plus tard, en septembre 2021, sa suite, Lost Judgment, arriverait. Il l’a fait dans une sortie simultanée sur tous les marchés, un signe important de la pertinence des projets Ryu Ga Gotoku pour SEGA en dehors des frontières japonaises. Dans le cadre de son support post-lancement, il a reçu l’extension The Kaito Files, où le partenaire de Yagami était impliqué dans une affaire dans laquelle il fouillait dans son passé.

À propos de Lost Judgment, nous avons dit dans notre analyse qu’« il rend justice au titre original ». « Ryu Ga Gotoku Studio prolonge son état de grâce avec une suite continue, mais très ambitieuse dans pratiquement toutes ses sections ». Il a obtenu une note de 8,3 sur 10. Vous pouvez le lire sur ce lien. Il est également disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.L’original, en revanche, a été initialement publié sur PS4, pour ensuite jouer dans un remaster dédié aux consoles de nouvelle génération. Seule la Xbox One est passée à côté de son marché.

Source : Sommet RGG 2022