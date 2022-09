La NASA prévoit le nouveau lancement d’Artemis 1 sur la lune pour le 27 septembre

C’est ce qu’a annoncé l’agence spatiale américaine, qui a fixé la date de la troisième tentative de lancement depuis le Kennedy Space Center, en Floride, au mardi 27 septembre, lors d’une fenêtre de lancement de 70 minutes qui s’ouvrira à 11h37 HAE (17h00). 33 en France).

Le lancement très attendu de la mission Artemis 1 vers la Lune depuis le Kennedy Space Center en Floride a été reporté au mardi 27 septembre 2022, lors d’une fenêtre de lancement de 70 minutes qui s’ouvre à 11h37 HAE (17h33 en France). C’est ce qu’a annoncé la Nasa, qui a passé en revue les opportunités de lancement de l’énorme fusée Space Launch System (SLS) et de l’engin spatial Orion sur la base du glissement du test cryogénique, un test clé du système de ravitaillement, initialement prévu le 17 septembre mais reporté.au plus tôt le mercredi 21 septembre.

A quelle heure voir le lancement de la mission Artemis en France

Si le test cryogénique donne les résultats souhaités, la NASA visera à lancer la mission lunaire le 27 septembre, avec une opportunité de sauvegarde pour le 2 octobre. « Les dates mises à jour représentent un test attentif de plusieurs sujets logistiques, y compris la valeur ajoutée d’avoir plus de temps pour se préparer au test cryogénique et, par la suite, plus de temps pour se préparer au lancement – explique la NASA dans une note -. Les dates permettent également aux managers de fournir aux équipes un repos suffisant et de refaire le plein de propulseurs« .

Les horaires spécifiques pour les opportunités de lancement potentielles sont les suivants :

Mardi 27 septembre : La fenêtre de lancement sera de 70 minutes et s’ouvrira à 11h37 HAE (17h37 en France).

Dimanche 2 octobre (en cours de révision) : la fenêtre de lancement sera de 109 minutes et s’ouvrira à 14h52 HAE (20h52 en France)

Que s’est-il passé après le report de la deuxième tentative

Au cours du week-end dernier, les ingénieurs et techniciens de la mission Artemis 1 ont achevé des travaux de réparation dans la zone de la fuite d’hydrogène qui avait provoqué le report de la deuxième tentative de lancement, reconnectant « les plaques côté sol et côté fusée sur le rapide ». débranchez la conduite de carburant à hydrogène liquide où deux joints ont été remplacés la semaine dernière », a ajouté la NASA. « Cette semaine, les équipes effectueront des tests en conditions ambiantes pour s’assurer qu’il y a une liaison étroite entre les deux plaques avant de tout retester lors de la démonstration du réservoir cryogénique et de commencer les préparatifs du test.

Au cours de la démonstration, les contrôleurs de lancement chargeront de l’oxygène liquide super froid et de l’hydrogène liquide dans l’étage central et l’étage de propulsion cryogénique intermédiaire de la fusée SLS. La démonstration permettra aux équipes de confirmer que la fuite d’hydrogène a été réparée, d’évaluer les procédures mises à jour de chargement du propulseur conçues pour réduire les contraintes thermiques et liées à la pression sur le système, d’effectuer un test de purge de démarrage et d’évaluer les procédures de récupération de pré-pressurisation » .

Les objectifs de la mission Artemis 1

Le lancement de la première mission Artemis est un test de démonstration sans astronautes à bord, qui effectuera un vol orbital de la Lune, avant de rentrer dans l’atmosphère terrestre et d’atterrir dans l’océan Pacifique, au large de la Californie, après environ six semaines (42 jours). Si le lancement du 27 septembre est réussi, avec un splashdown ciblé, il devrait avoir lieu le 5 novembre, tandis que si l’option du 2 octobre est évaluée, le retour sur Terre aurait lieu le 11 novembre.

Au cours de cette mission, le bon fonctionnement de tous les systèmes, y compris le bouclier thermique du module de commande, sera vérifié en vue des futures missions habitées – Artemis 2 attendue dans environ deux ans et l’atterrissage sur la lune d’Artemis 3 en 2025 – par l’intermédiaire de la NASA. vise également à faire atterrir la première femme et la première personne de couleur et à ouvrir la voie à une présence humaine à long terme, avec une station spatiale en orbite et un avant-poste permanent servant de tremplin pour atteindre Mars.