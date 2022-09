"La légende de Zelda : les larmes du royaume" lancement le 12 mai 2023

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La suite tant attendue de Breath of the Wild par Nintendo a enfin une date de lancement ferme. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom arrivera sur Switch le 12 mai 2023. Nintendo a annoncé la date de lancement et révélé le titre du jeu dans le cadre d’une vidéo teaser qui a été diffusée lors de la présentation Nintendo Direct d’aujourd’hui.

Zelda est sans doute l’IP originale la plus riche de Nintendo. Le premier jeu de la série a été créé par les designers japonais Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka, et lancé au Japon le 21 février 1986 sous le nom de The Hyrule Fantasy: Legend of Zelda avant de trouver son chemin vers l’Amérique du Nord plus d’un an plus tard sous le nom de The Legend of Zelda.

L’inspiration de Miyamoto est venue du temps passé dans son enfance à explorer les champs, les grottes et les zones boisées de Kyoto. Le jeu était également unique en ce sens qu’il était parmi les premiers à proposer un gameplay non linéaire, permettant au joueur d’explorer librement le monde et de s’attaquer aux donjons dans (principalement) n’importe quel ordre.

Fait amusant – The Legend of Zelda et Super Mario Bros. ont été développés simultanément par la même équipe, et un grand soin a été pris pour garder les deux projets séparés.

Près de 20 jeux Zelda principaux ont été publiés à ce jour, y compris les favoris des fans comme A Link to the Past, Ocarina of Time, Twilight Princess et Skyward Sword. La dernière entrée de la série principale était Breath of the Wild, un titre de lancement de Switch qui a été abandonné aux côtés de la console le 3 mars 2017.

Le titre a connu un succès retentissant avec des ventes de plus de 27 millions d’unités au 30 juin 2022. C’est assez bon pour la quatrième place de tous les temps derrière Super Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing : New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe avec des ventes de 28,82. millions, 39,38 millions et 46,82 millions, respectivement.

Nous avons eu notre premier aperçu de la vision de Nintendo pour la suite lors de l’E3 2019 et avons vu les premières images de gameplay l’année dernière. Nintendo avait initialement prévu de continuer l’histoire plus tôt, mais a été contraint de retarder la suite en mars pour donner à l’équipe plus de temps pour terminer le développement.