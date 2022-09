Le miel de Manuka pourrait guérir des infections très graves causées par une bactérie résistante aux médicaments

Une équipe de recherche britannique a montré que le miel de manuka peut neutraliser la bactérie résistante aux médicaments Mycobacteroides abscessus.

Le miel de Manuka est capable de détruire une bactérie hautement résistante aux médicaments responsable d’infections pulmonaires très graves (souvent mortelles) qui touchent principalement les patients dont le système immunitaire est affaibli, comme les patients atteints de mucoviscidose. Combiné à un antibiotique puissant, ce miel particulier pourrait devenir une arme précieuse dans la lutte contre les infections pulmonaires potentiellement mortelles causées par Mycobacteroides abscessus, qui affecte également la peau et les tissus mous. Manuka (nom scientifique Leptospermum scoparium) est une plante appartenant à la famille des Mirtacées distribuée principalement en Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande), mais également présente dans certains pays d’Asie du Sud-Est.

L’efficacité antimicrobienne du miel de manuka a été déterminée par trois scientifiques Victoria C. Nolan, James Harrison et Jonathan AG Cox du Collège des sciences de la vie et de la santé de l’Université Aston de Birmingham (Royaume-Uni), qui ont mené une série d’expériences avec le délicieux produit apicole. . Les chercheurs se sont concentrés sur ce miel car ses propriétés médicinales sont historiquement connues, exploitées depuis des millénaires par les populations indigènes d’Océanie et seulement plus récemment détectées dans les domaines scientifiques et cliniques. La raison réside dans le fait que le nectar des fleurs de manuka est riche en sucres appelés glycérones ; une fois traités par les abeilles et transformés en miel, ces sucres sont transformés en méthylglyoxal (MGO), une substance aux fortes propriétés antimicrobiennes qui n’est pas présente dans les autres miels.

Pour tester l’efficacité du miel de manuka, les chercheurs ont obtenu des tissus de 16 patients atteints de mucoviscidose ou de bronchectasie infectés par la mycobactérie sournoise, qui résiste à plusieurs antibiotiques de première ligne. L’agent pathogène a été cultivé en laboratoire et exposé à diverses concentrations de miel; le méthylglyoxal simple et le miel de manuka « entier » ont pu neutraliser l’agent pathogène dans le tube à essai, mais le produit complet était beaucoup plus efficace. Cela suggère qu’il contient d’autres ingrédients actifs capables d’aider le travail du méthylglyoxal contre l’agent pathogène.

Les chercheurs n’entendent pas combattre les infections avec du miel seul, mais en association avec un puissant antibiotique, l’amikacine, qui est déjà la principale arme contre les infections à Mycobacteroides abscessus. Le problème de ce médicament, en plus du fait qu’il n’est efficace que dans environ 50% des cas, réside dans sa toxicité extrêmement élevée, qui peut provoquer de graves lésions hépatiques, une perte auditive et d’autres problèmes gastro-intestinaux. Mais grâce au travail synergique avec le miel de manuka, les concentrations de l’antibiotique peuvent être réduites avec une réduction conséquente des effets secondaires. Normalement, 16 microgrammes d’amikacine sont utilisés par millilitre pour éliminer une infection à Mycobacteroides abscessus, mais en combinaison avec du miel de manuka, 2 microgrammes suffisent, comme l’a démontré un test en laboratoire mené par des scientifiques.

« En combinant un ingrédient totalement naturel comme le miel de manuka avec l’amikacine, l’un des médicaments les plus importants mais les plus toxiques utilisés pour le traitement de Mycobacterium abscessus, nous avons trouvé un moyen de tuer potentiellement ces bactéries avec huit fois moins de médicament qu’auparavant », a déclaré le microbiologiste Jonathan. Cox a expliqué dans un communiqué de presse. « Cela a le potentiel de réduire considérablement la perte auditive associée à l’amikacine et d’améliorer considérablement la qualité de vie de tant de patients, en particulier ceux atteints de fibrose kystique », a-t-il déclaré. Environ 100 000 personnes atteintes de mucoviscidose vivent dans le monde exposées aux dangers de l’infection. Les détails de la recherche « La synergie in vitro entre le miel de manuka et l’amikacine contre le complexe Mycobacterium abscessus montre un potentiel pour la thérapie par nébulisation » ont été publiés dans la revue scientifique Microbiology.