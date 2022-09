Annonce de Fire Emblem Engage, le prochain jeu de la saga pour Nintendo Switch

Le titre avait déjà été divulgué, mais Nintendo vient de le rendre officiel. Fire Emblem Engage est une réalité et a ouvert le Nintendo Direct. Développé par Intelligent Systems, le jeu vidéo a présenté une bande-annonce de gameplay, qui montre les combats au tour par tour habituels de la saga. Et quand sortira-t-il ? Le 20 janvier suivant.

En plus de la version régulière, Nintendo mettra à la disposition des joueurs l’édition Collector (Divine Edition), qui comprend le jeu, le Steelbook, les cartes et le livre d’art.

Splatoon 3, le dernier titre de Nintendo pour Nintendo Switch

L’année 2022 a été très puissante pour Nintendo Switch. La machine japonaise actuelle, qui est encore au milieu de son cycle de vie, a reçu plusieurs titres tout au long de cette année. Mario Kart 8 Deluxe a accueilli de nouveaux circuits malgré son statut de vétéran, mais qu’en est-il des nouveaux jeux ? Splatoon 3 a été le plus récent, un travail qui suit les traces du deuxième volet et qui introduit de nouvelles missions, armes et cartes, entre autres nouveautés.

L’esprit de Wii Sports a été ravivé par Nintendo Switch Sports, qui adopte la même philosophie de rassembler famille et amis autour de la console, mais maintenant avec des options en ligne. Mario Strikers : Battle League Football s’appuie également sur la même approche multijoueur, contrairement à Xenoblade Chronicles 3. Le RPG de Monolith s’est imposé comme l’un des titres les plus remarquables du genre, tant pour les critiques que pour la majorité des utilisateurs.

Parmi les jeux qui étaient prévus pour cette année, il reste encore plusieurs sorties importantes : Bayonetta 3 sortira le 28 octobre et Pokémon Scarlet et Purple feront de même le 18 novembre. Au lieu de cela, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 et Advance Wars 1 + 2 Re-Boot Camp ont été retardés pour différentes raisons. Le remake des classiques de la stratégie au tour par tour a retardé son arrivée en raison de la guerre en Ukraine.