Profil de Phil Schiller : De laisser de l’argent sur la table à la réponse aux fusillades de masse

L’information a un long profil de Phil Schiller, après son passage de responsable du marketing mondial à Apple Fellow en 2020.

Basé sur des entretiens avec des collègues anonymes, c’est quelque chose d’un morceau de bouffée, mais contient quelques extraits intéressants …

Arrière plan

Phil Schiller a longtemps dirigé le marketing d’Apple, et il a également assumé le rôle de chef des relations publiques il y a trois ans, après le départ de Steve Dowling. Schiller a également été responsable de l’App Store au cours des six dernières années.

Lorsqu’il a été annoncé que Schiller confiait son rôle de marketing et de relations publiques à Greg Joswiak et devenait Apple Fellow, il était largement supposé que cela signifiait qu’il jouerait un rôle beaucoup plus secondaire dans l’entreprise. Cela a été renforcé par sa déclaration selon laquelle il serait désormais en mesure de poursuivre certains projets personnels.

Cependant, Apple a déclaré à l’époque que Schiller continuerait à diriger l’App Store, ainsi que les événements Apple, et le profil d’aujourd’hui suggère que cela s’est avéré être le cas dans la pratique ainsi que sur le papier.

Profil de Phil Schiller

L’information:

Schiller est toujours au cœur de l’action chez Apple, où il continue de passer de longues heures, selon des personnes familières avec ce rôle. Les fonctions qu’il a exercées – superviser l’App Store, le centre de distribution d’Apple pour les logiciels conçus pour des appareils comme l’iPhone – l’ont placé au centre de l’activité Apple qui attire le plus l’attention des régulateurs antitrust aux États-Unis et à l’étranger.

Les développeurs ont décrit Apple comme étant avide de la part importante que l’entreprise tire des ventes de l’App Store et des achats intégrés, mais l’article affirme que Schiller est prêt à laisser de l’argent sur la table lorsqu’il a senti que c’était la bonne chose faire.

Les personnes qui ont travaillé en étroite collaboration avec Schiller disent qu’il a souvent laissé de l’argent sur la table dans le passé, prenant des décisions sur la publicité, la confidentialité et le contenu en fonction de ce qu’il pense être le mieux pour les utilisateurs.

Cela aurait été le cas avec App Tracking Transparency.

Schiller [was informed] que cette décision pourrait coûter à l’App Store des milliards de dollars de revenus, car les annonceurs ont réduit leurs dépenses sur les applications iOS, ce qui à son tour a généré du trafic vers d’autres applications iOS, et s’est déplacé vers d’autres plates-formes comme Android de Google, où ils pouvaient mesurer l’impact de leur annonces avec plus de précision. Schiller a dit à l’équipe qu’il s’en fichait, selon une personne ayant une connaissance directe de l’affaire. Il a déclaré que la fonction de confidentialité était la bonne chose à faire pour les utilisateurs et que les annonceurs s’adapteraient finalement aux changements.

Bien sûr, certains ont suggéré que cette décision bénéficierait en réalité financièrement à Apple, et même qu’il s’agissait d’un complot de la société pour augmenter l’attractivité relative de ses propres ventes publicitaires.

Le profil de Phil Schiller indique que l’exécutif a adopté une ligne ferme sur les jeux violents.

Schiller a adopté une approche prudente pour promouvoir les jeux vidéo violents dans l’App Store, malgré le fait que les jeux représentent désormais environ 60 % de ses ventes. L’un des premiers changements apportés par Schiller dans son nouveau rôle a été de cesser de proposer ces types de jeux sur les onglets principaux de l’App Store, ce qui, selon lui, pourrait rebuter certains utilisateurs, ont déclaré quatre personnes qui travaillaient sur l’App Store.

La pièce donne l’exemple du jeu populaire Bully : édition anniversaire. L’ancien responsable de l’App Store, Eddy Cue, avait promis une forte promotion du jeu, mais Schiller n’aimait pas sa nature violente et a annulé la décision, bouleversant Rockstar, dont les développeurs avaient travaillé de longues heures pour respecter le délai d’Apple.

Cette position s’étendait à la manière Fortnite a été promu.

Par exemple, les onglets principaux de l’App Store ne pouvaient initialement pas proposer de jeux de tir à la première personne tels que Fortnite d’Epic en raison de leur nature violente. L’équipe de direction de l’entreprise a finalement persuadé Schiller d’assouplir l’interdiction après avoir convenu de ne pas inclure d’œuvres d’art dans les promotions de l’App Store mettant en vedette des personnages de Fortnite pointant des armes les uns sur les autres ou sur l’écran.

On a dit que cela était typique de Schiller, adoptant une approche très pratique du rôle.

Alors que Cue déléguait de nombreuses responsabilités, Schiller examinait chaque œuvre d’art et copie qui se trouvait sur l’App Store. Il a encouragé les débats entre collègues pour s’assurer que toutes les parties étaient entendues, ont déclaré ces personnes. Et il est connu pour répondre presque immédiatement aux e-mails, SMs et appels téléphoniques, donnant l’impression qu’il travaille 24 heures sur 24, ont déclaré les gens.

Alors que d’autres jeux de tir à la première personne ont été acceptés par la suite, Apple dit les examiner avec un soin particulier. Schiller a également introduit une nouvelle politique concernant les périodes sensibles.

Suite à des fusillades de masse aux États-Unis, l’équipe de Schiller arrête souvent brusquement la promotion des jeux de tir à la première personne ou retarde leur promotion d’une semaine ou plus, selon quatre personnes qui travaillaient sur l’App Store. Cette politique n’existait pas sous Cue.

Un autre désaccord politique entre Cue et Schiller concernait l’éditorialisation de l’App Store, créant davantage une sensation de magazine et moins un simple répertoire d’applications. Cue avait rejeté cela comme un gaspillage d’argent, mais Schiller a annulé cette décision quelques jours après avoir assumé le rôle.

