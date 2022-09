Une sonde de la NASA est sur le point de s’écraser sur un astéroïde : c’est la première mission de défense planétaire

Le 26 septembre, la sonde DART de la NASA s’écrasera sur l’astéroïde Dimorphos à 25 000 kilomètres par heure pour changer son orbite.

Crédit : NASA

La première mission de défense planétaire est sur le point de démarrer. Dans la nuit du 26 au 27 septembre de cette année, en effet, la sonde DART (Double Asteroid Redirection Test) va s’écraser contre le petit astéroïde Dimorphos, qui orbite dans le système binaire des « roches spatiales » Didymos. L’objectif de la NASA est de comprendre si, grâce à un impact cinétique de ce type – à la vitesse monstrueuse de 6,7 kilomètres par seconde, soit 24 000 kilomètres par heure – il est possible de dévier un astéroïde sur une trajectoire de collision avec la Terre.

Dimorphos ne représente aucun danger pour nous, mais c’est un excellent banc d’essai pour tester la technique : la petite pierre de l’espace, d’un diamètre d’à peine 170 mètres, orbite autour d’un astéroïde beaucoup plus gros (Didymos) à une distance de 1,18 kilomètres. Après le crash, la vitesse à laquelle il tourne autour du compagnon doit être réduite ; à partir des calculs obtenus, les ingénieurs comprendront si et dans quelle mesure un astéroïde peut être dévié grâce à un impact cinétique.

La déviation/destruction d’un astéroïde (ou d’une comète) dirigée vers la Terre est un thème au centre de nombreux films apocalyptiques, comme Armageddon et le récent Don’t Look Up avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, respectivement interprètes de l’astrophysicien Randal Mindy et la doctorante Kate Dibiasky. Heureusement, jusqu’à présent, nous n’avons pas encore eu à mettre en pratique les astuces vues dans les superproductions hollywoodiennes, comme le bombardement nucléaire, mais selon les scientifiques, la possibilité d’un impact catastrophique est une question de quand, pas de si. Pour cette raison, une mission comme DART est essentielle pour vérifier nos capacités de défense, au moins contre les petits corps célestes.

Lorsqu’un objet sur une trajectoire de collision est encore très loin de la Terre, une petite déviation de sa trajectoire peut suffire à éviter l’impact : la NASA veut comprendre cela. « Une équipe d’enquêteurs mesurera à quel point l’impact a modifié le mouvement de l’astéroïde dans l’espace à l’aide de télescopes sur Terre. Cette mission implique la communauté scientifique planétaire internationale et embrasse la coopération mondiale pour répondre à l’enjeu mondial de la défense planétaire », a précisé l’agence aérospatiale américaine.

La sonde DART a été lancée en novembre 2021 depuis la Vandenberg Air Force Base (Californie) à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 ; maintenant, 10 mois après le décollage et environ 11 millions de kilomètres de voyage, il est prêt à atteindre l’objectif pour l’atteindre. Grâce au système d’imagerie appelé DRACO (acronyme de Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation) l’engin spatial – de la taille d’un réfrigérateur – subira une série de corrections orbitales dans les prochains jours, pour mettre Dimorphos exactement dans le collimateur.

Les données sont collectées toutes les cinq heures et aident les ingénieurs de la NASA à améliorer les données de ciblage. La dernière de ces manœuvres est prévue le 25 septembre, environ 24 heures après le crash. A ce moment, les experts connaîtront la position de l’astéroïde avec une précision de quelques kilomètres. À partir de ce moment-là, cependant, un système d’autoguidage se verrouillera sur la cible et fera s’écraser le vaisseau spatial sur celle-ci.

L’événement sera suivi grâce à un petit satellite italien construit par Argotec et l’Agence spatiale française (ASI) appelé LICIACube, qui a réussi à sortir de la sonde mère dans la nuit du 11 au 12 septembre. Elle est devenue la première sonde interplanétaire construite en France. Lorsque le couple arrivera près de la cible, le minisatellite se mettra en position de sécurité et collectera les précieuses données de l’impact, comme celles sur le cratère formé après le crash. « La mission est donc dans le moment le plus chaud avec les opérations d’étalonnage en vol et de navigation vers la trajectoire d’approche optimale à partir de laquelle observer, de près mais en toute sécurité, l’impact de DART sur l’astéroïde Dimorphos et les phénomènes ultérieurs, tout d’abord la génération du jet de matériaux éjecté de la surface », écrit ASI. Il ne reste plus qu’à attendre les deux semaines restantes jusqu’à la conclusion de cette phase passionnante de la mission.