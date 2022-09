Les grandes sorties Marvel à venir dans les mois à venir

Le week-end dernier a eu lieu le D23 de cette année, une convention qui commémore le monde magique de Disney, ainsi que ses nombreuses filiales telles que Pixar, Marvel et Star Wars/Lucasfilm, dont ils donnent un bon aperçu des projets futurs. Et c’est qu’en 2022, au niveau général, ce fut un événement plein de révélations qui a enthousiasmé les habitants et les étrangers.

Tout ce qui prépare Marvel

Malgré le fait que les fans s’attendaient à avoir de grandes annonces comme le retour des X-Men ou le casting des Fantastic Four, ils nous ont tout de même laissé de véritables joyaux et surprises qui ont de nouveau enthousiasmé les fans du monde entier.

Ensuite, nous allons récapituler toutes ces nouveautés qui ont été présentées samedi dernier, le 10 septembre 2022.

Loup-garou de nuit

Nous avons enfin eu la confirmation officielle qu’un spécial Halloween axé sur le personnage du loup-garou arrivera à Disney + ce mois-ci. De plus, nous avons eu un premier aperçu qui semble assez différent de ce à quoi Marvel Studios nous a habitués. Réalisé par Michael Giacchino (oui, le compositeur musical) et mettant en vedette Gael García Bernal, cet hommage aux films de monstres classiques arrivera le 7 octobre 2022.

Invasion secrète

Dans cette série qui s’est confirmée (qui aura l’importance d’un film Avengers) on suivra Nick Fury et le Skrull Talos, que l’on a pu voir dans Captain Marvel ainsi que dans Spider-Man : Far From Home, en essayant d’éviter une invasion d’extraterrestres métamorphosés. Avec cette première avancée, ce qui est clair pour nous, c’est que sûrement un autre personnage important de l’usine Marvel est en fait un Skrull infiltré, donc on se prépare au pire. Il a également été confirmé qu’il sera directement lié à Armor Wars, dont le tournage commencera l’année prochaine. Secret Invasion sortira au printemps 2023.

Coups de foudre

Bien que nous n’ayons pas eu de bande-annonce, il est vrai qu’ils nous ont montré la composition officielle de cette équipe de méchants. Il s’agira de Valentina Allegra de Source, l’équivalent de Nick Fury mais en mal, le Red Guardian, la leader Yelena Belova, le Winter Soldier, US Agent et, enfin, Taskmaster. Par ailleurs, il a également été confirmé que le baron Zemo fera également partie de cette Marvel Suicide Squad.

Daredevil : né de nouveau

L’un des moments forts du panel Marvel a été la réunion entre Vincent D’Onofrio et Charlie Cox lors de la présentation de la série et, bien qu’il n’y ait actuellement aucune séquence de celle-ci, ils ont montré une scène de She-Hulk dans laquelle il apparaît Daredevil . Enfin, la question de savoir si cette nouvelle série de l’Homme sans peur est une suite de la série Netflix ou un reboot a également été répondue… à laquelle Charlie Cox lui-même a répondu qu’il s’agit d’une saison un et non d’une saison quatre. Vous pouvez donc sauter la série Daredevil (Netflix Original) la prochaine fois que vous ferez un marathon Marvel.

Captain America : nouvel ordre mondial

Nous avons également reçu quelques confirmations concernant le nouveau film Captain America, Sam Wilson cette fois-ci. Maintenant, nous savons enfin que le méchant sera le Leader, que nous avons pu rencontrer dans le film Incredible Hulk. Nous aurons également le retour d’Isaiah Bradley et Joaquín Torres en tant que nouveau Falcon.

Enfin, ils nous ont donné des nouvelles de la saison deux de Loki, comme l’incorporation de Ke Huy Quan (All at once Everywhere) ou que Matt Shakman réalisera le film Fantastic Four.

Et à toi? Que pensez-vous de l’actualité Marvel à la J23 ?