Il a prédit la mort de la reine sur Facebook, mais c’est une astuce

Huit ans plus tôt l’illusionniste Davide Petrullo avait posté la date de la mort d’Elizabeth II, en réalité il n’a fait que modifier un post sur le réseau social.

C’est un tour de magie sur le mur Facebook. L’illusionniste de vingt-deux ans Davide Petrullo a trompé presque tout le monde. Sur sa page sociale, en effet, apparaît le post suivant : « Elizabeth va mourir le 8/09/22 .. réservez cette date », écrit-il le 26 octobre 2014. 10 000 partages, 7 000 réactions. Ce n’est évidemment qu’une astuce.

En effet, sur Facebook il est possible de modifier un post publié même des années auparavant. La plateforme permet cependant également d’accéder à un historique des modifications. Accédez simplement aux trois points qui apparaissent au-dessus de la publication et sélectionnez l’option « Afficher l’historique des modifications ». Quelqu’un l’a fait et a révélé le truc. En fait, il s’avère que Davide Petrullo a modifié le message à 20h06 le 8 septembre, peu après l’annonce officielle par la famille royale de la mort de la reine. Le post de l’époque, celui publié le 26 octobre 2014, contenait en fait cette phrase : « Le temps passe vite, frère, en jet privé ».

Cela pourrait être un précédent

De nombreuses personnes ont pris la capture d’écran de la publication et l’ont partagée sur WhatsApp et d’autres applications de messagerie. Sur Facebook, il est possible de démasquer l’astuce en observant l’historique de la publication, à travers une capture d’écran no. Et en fait, beaucoup de gens ont été induits en erreur. Le truc de Petrulli est inoffensif. L’affaire pourrait toutefois conduire à de nouvelles réflexions. Pensez au débat sur le bouton d’édition de Twitter, le bouton qui permet d’éditer les tweets. Bouton qui divise les utilisateurs de la plateforme. L’affaire Petrullo pourrait être un précédent inoffensif sur lequel réfléchir.