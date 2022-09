La ville de Futo ne chassera plus les dauphins, décision historique au Japon : licence rendue

Les autorités locales de Futo ont définitivement renoncé à la chasse aux dauphins, rendant la licence au ministère japonais de la pêche.

Crédit: Dolphin Project / Elsa Nature Conservancy

La ville japonaise de Futo ne chassera plus les dauphins. La décision, déjà dans l’air depuis un certain temps, a été officialisée avec le retour du permis de chasse au ministère japonais de la pêche. C’est une avancée historique dans un pays qui massacre les mammifères marins depuis des décennies, aussi bien les grands cétacés mystiques (rorquals communs) que les plus petits comme les dauphins. Ces derniers ne sont pas seulement tués pour leur viande, mais sont souvent capturés pour être vendus (pour leur poids en or) aux parcs aquatiques et delphinariums du monde entier, condamnés à vivre une vie horrible en prison. C’est une pratique brutale et anachronique qui au Japon se déroule principalement dans la tristement célèbre « baie de la mort » de Taiji, dont les atrocités ont été relatées dans le film documentaire « The Cove » de Louie Psihoyos, lauréat de l’Oscar en 2010.

Comme l’explique Rick’o Barry, activiste du Dolphin Project et protagoniste du long métrage consacré à la baie de Taiji, la chasse aux dauphins était autrefois une affaire énorme pour la ville de Futo, notamment pour la vente d’animaux vivants à la marine susmentionnée. parcs. En 2005, cependant, l’activité a été arrêtée et mise dans un long état de quiescence, jusqu’en 2019, date à laquelle les autorités ont donné le feu vert pour reprendre sa pratique. Malgré cela, plusieurs problèmes organisationnels et logistiques sont apparus, comme le manque de bateaux adéquats pour capturer les dauphins et de personnel formé, comme l’explique Kunito Seko de l’organisation environnementale « C’est Assez ». Pour cette raison, ils n’ont pas pu chasser un seul spécimen. Le coup final à cette intention, cependant, a été donné par des militants japonais et par tous ceux qui se sont opposés à la capture. Depuis plusieurs années, ils se battent pour que la « coopérative de pêcheurs d’Ito di Futo » ne donne pas suite à ses intentions, malgré la planification en place.

L’objectif initial de la réouverture n’était pas d’attraper des dauphins pour les tuer et les consommer – la demande de viande de cétacé a dramatiquement chuté au Japon – mais de les vendre vivants aux plus offrants. Dans le passé, des milliers de dauphins ont été capturés dans ces eaux. Mais les militants ont réussi à convaincre les autorités locales que faire revivre cette pratique à Futo aurait irrémédiablement nui à l’image de la ville, sur la base de ce qui se passe à Taiji.

En effet, comme il s’agit d’une destination internationale intéressante pour la plongée sous-marine, il a été suggéré que la capture de cétacés aurait pu faire chuter les revenus tirés de cette activité extrêmement lucrative, qui attire des touristes de tous les coins du monde. Entre le risque économique et les problèmes d’organisation, les autorités locales ont finalement décidé de remettre le permis de chasse au ministre de la Pêche du Japon. Ce n’était peut-être pas une motivation noble et vertueuse, mais les cétacés qui vivent au large de la péninsule d’Izu sont désormais définitivement et enfin en sécurité.