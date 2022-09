Alchemy Stars Tier List 2022 (Tous les personnages classés)

Vous recherchez les meilleurs personnages à utiliser dans Alchemy Stars ? Si oui vous êtes au bon endroit. Vous trouverez ici la liste des niveaux Alchemy Stars.

Pour ceux qui ne le savent pas, Alchemy Stars est un jeu RPG mobile qui est un jeu de combat au tour par tour dans un monde rempli d’aventure et de fantaisie. Dans Alchemy Stars, vous êtes chargé de commander une relique de votre ancienne civilisation. Vous devez également visiter plusieurs villes et déserts tout en recherchant les bonnes personnes dans votre équipe pour combattre l’ennemi juré. Lorsqu’il s’agit d’ajouter des personnes à votre équipe, il est important de savoir quels personnages vous sont bénéfiques. Par conséquent, une liste de niveaux pour Alchemy Stars est importante.

Alchemy Stars peut être téléchargé gratuitement sur votre Android et iOS dispositifs. Le jeu a reçu plus d’un million de téléchargements et est constamment mis à jour avec des correctifs, des personnages et des événements. Voici maintenant la liste des niveaux Alchemy Stars que vous pouvez consulter et utiliser dans vos jeux.

Alchemy Stars Tier Liste des personnages (2022)

Le jeu comporte quatre éléments, à savoir le tonnerre, l’eau, le feu et la forêt. Les personnages seront classés du meilleur au pire dans chaque élément du jeu. Les personnages de niveau S sont les meilleurs que vous devez utiliser et les personnages de niveau C sont ceux que vous devez éviter.

Liste des niveaux des personnages d’Alchemy Stars Fire

Personnage Niveau de niveau Alice B Barbare UN Benny & Curo C Brock UN carleen S Tronçonneuse Rick C Chandra B Charon S Cordy UN Glacé, S Faust, Istvan UN Givrefeu S Geneviève S Gilles S Gramme S Joanie C Joanie Boum C Jonas S Léona B maggie UN Momo et Anzu B Clous UN Novio S Patty et Patty UN Pépi C Reggie B Régina B Reinhardt S Rouge S Sinsa S Enfumé S Sork & Bekk C Taki C Tout petit UN Uriel S Victoria S

Alchemy Stars Water Characters Tier List

Personnage Niveau de niveau Allure UN Azur S Barton S Béthel S Bethléem S carleen S Chloe S Connolly B Constantin B Corax C FIA S Fleur S hydrade UN Jeanne B Kleken S Korgon C Kuma et Pengy UN Michenny B Mme Blanc B Noé B Philyshy S Arc-en-ciel UN Raphaël S Royal S Rubis S Sariel S Séleucide C Sharona S Titi B Vice UN Vice – Keen Sight UN Nain blanc C Zoé C

Liste des niveaux des personnages d’Alchemy Stars Thunder

Personnage Niveau de niveau Amemor S Amy C Ange C Ansie B Beverly S Bonacie S Ciel S Dayna UN Ého C Érica UN Veille S Florine S Gronru S Hachi & Gin B Irridon S Kafka UN Keating B Lilliam B Luc S Mia UN Michael S Nadine B Némésis UN Pitman UN Rabbi B Révy S Schwartz UN Tessa S Unimet C Viviane UN Colère S

Liste des niveaux des personnages de la forêt Alchemy Stars

Personnage Niveau de niveau Aréia S Barton S Béryl S Trèfle B Cuscuta UN Aube UN Colombe B gabriel UN Hédy UN Hiiro S Jénon S Jola B Jomu C Horrible C Lénore UN Poids B Louise S Peut B Migard S mytho S Naroxel UN Nikinis S Odi S Ophina B Pacte S Pasolo S Robyne UN Sikaré S Siobhan S Sylva UN Urie S Wendy UN Yao S

Ceci conclut la liste des niveaux de tous les personnages d’Alchemy Stars. Armé de cette liste de niveaux, vous pouvez désormais utiliser en toute confiance les meilleurs personnages de divers éléments dans vos batailles. Un point à comprendre est que chaque personne aura un point de vue différent sur les personnages qui sont les meilleurs selon elle. Si vous avez votre mini-liste des personnages qui pourraient être placés dans quelle cravate, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

