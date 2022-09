Sur Netflix, vous pourrez jouer à un nouvel Assassin’s Creed

La plateforme de streaming a annoncé une collaboration avec Ubisoft. Parmi les titres au programme également Valiant Hearts The Great War et The Mighty Quest for Epic Loot.

Netflix se relance sur les jeux vidéo. Encore. Leanne Loombe, responsable des jeux externes chez Netflix, a annoncé que la plateforme de streaming avait conclu une collaboration avec la maison de production de jeux vidéo Ubisoft pour créer trois nouveaux titres à inclure dans son service de jeu en streaming : Valiant Hearts The Great War, The Mighty Quest pour Epic Loot et surtout Assassin’s Creed. L’annonce d’un nouveau titre mobile n’est qu’une nouvelle extension du travail que fait Netflix sur cette franchise. Ces jours-ci, en effet, Netflix a également confirmé l’action en direct dédiée à la saga, une série télévisée. Une semaine complexe pour les fans de la saga, puisque le nouveau chapitre de la marque a également été annoncé : Assassin’s Creed Mirage.

Comment fonctionne le service de jeux vidéo de Netflix

En novembre 2021, la plateforme de streaming a tenté d’investir dans les jeux sur smartphone. L’intuition était claire : en téléchargeant une application dédiée, les utilisateurs pouvaient choisir parmi une série de titres inclus dans l’abonnement Netflix normal. Selon Apptopia, l’application Netflix dédiée aux jeux a été téléchargée par 23,3 millions d’utilisateurs mais seulement 1,7 million de personnes interagissent quotidiennement avec elle. À l’heure actuelle, 28 actions sont disponibles, mais la société a déclaré à plusieurs reprises qu’elle visait à atteindre 50 d’ici la fin de l’année.

Avant l’annonce de l’arrivée d’Assassin’s Creed, toujours Leanne Loombe avait expliqué qu’en ce moment la plateforme tente de prendre les mesures de ce marché : « Nous gardons encore un peu le silence car nous continuons d’apprendre, d’expérimenter et d’essayer de comprendre quelles choses vont réellement résonner chez nos membres, à quels jeux les gens veulent jouer ».