Parce que la légalisation du cannabis porte un coup à Big Farma

La vente de cannabis à usage médical et récréatif provoque une forte baisse des achats de médicaments conventionnels, entraînant une réduction drastique des revenus des sociétés pharmaceutiques cotées.

Dans les pays qui introduisent la légalisation du cannabis à des fins médicales et récréatives, les ventes de drogues conventionnelles se contractent fortement, entraînant une baisse drastique des revenus des sociétés pharmaceutiques cotées en bourse. C’est ce que révèle une nouvelle étude publiée dans la revue Plos One par des chercheurs de la California Polytechnic State University et de l’Université du Nouveau-Mexique qui ont estimé l’impact des lois sur le cannabis sur la valeur des actions des principaux fabricants de médicaments.

L’étude, dirigée par Ziemowit Bednarek du Département des finances de l’Université polytechnique de Californie, et Sarah Stith du Département d’économie de l’Université du Nouveau-Mexique, a calculé des pertes de 1,5 à 2 % des rendements boursiers dix jours seulement après l’entrée en vigueur de la les lois de légalisation du cannabis, en raison des dommages économiques découlant des estimations des non-ventes annuelles de drogues conventionnelles de l’ordre de milliards. Auparavant, d’autres études avaient montré que l’accès au cannabis réduisait la consommation de drogues spécifiques, telles que les opioïdes, et contenait la demande de drogues chez des groupes de patients spécifiques, mais cette nouvelle analyse est la première à évaluer l’effet global de la légalisation sur les sociétés pharmaceutiques pour tous les produits et tous les types de patients.

Selon les chercheurs, ces effets sont déterminés par les larges possibilités de traitement offertes par le cannabis qui, contrairement aux médicaments conventionnels, conçus et approuvés pour des affections spécifiques, peut être utilisé pour traiter un large éventail d’affections, y compris des symptômes tels que des maux de tête et des spasmes musculaires, ainsi que des problèmes tels que la dépression et l’anxiété.

La nouvelle étude souligne également comment le cannabis légalisé agit comme un nouveau concurrent sur le marché de la drogue, entraînant une chute des ventes de drogues conventionnelles de près de 11 %.

« L’avenir du cannabis– explique Stith – réside dans la compréhension de la prévalence et des effets des composants végétaux, en plus du THC et du CBD. Par conséquent, sa variabilité inhérente dans les effets spécifiques, qui détermine probablement sa capacité à traiter autant de conditions, peut entraîner plus du double des impacts économiques avec la légalisation à des fins récréatives, vraisemblablement parce que la population est beaucoup plus importante que celle qui a accès à des soins médicaux. cannabis, généralement limité aux personnes atteintes de maladies graves et débilitantes« .

Au lieu de faire pression contre le cannabis, concluent les auteurs de l’étude, les fabricants de produits pharmaceutiques conventionnels pourraient bénéficier d’un investissement sur le marché des cannabinoïdes, tandis que la politique réglementaire devrait faciliter la poursuite des recherches sur les risques et les avantages des utilisations médicales et récréatives. « L’ampleur de l’effet négatif de la légalisation du cannabis sur les rendements boursiers des investissements dans les sociétés pharmaceutiques conventionnelles suggère que le cannabis est susceptible d’être un acteur permanent et croissant sur les marchés du monde entier.« .