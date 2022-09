Ubisoft Forward : comment, à quelle heure, où regarder et à quoi s’attendre de l’événement du 10 septembre

Aujourd’hui, samedi 10 septembre, une nouvelle édition d’Ubisoft Forward est célébrée, un événement de présentation qui aura plusieurs noms importants. Ceux qui souhaitent suivre l’actualité rigoureusement en direct pourront le faire via Netcost, mais aussi via la société française elle-même. On vous explique comment faire et à quelle heure se brancher sur l’émission pour ne rien manquer.

Où regarder, récompenses et à quoi s’attendre de l’Ubisoft Forward

Ubisoft a avancé les noms de trois sagas qui se déguiseront pour assister à l’événement. Assassin’s Creed Mirage, le prochain opus de la série des assassins, sera très présent lors de la présentation. La présence de Skull and Bones a également été confirmée, le jeu de pirates qui nous permettra de participer à d’impressionnantes batailles navales. Plus décontracté, Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope, qui proposera également de nouvelles fonctionnalités.

L’événement sera diffusé sur les chaînes YouTube et Twitch officielles d’Ubisoft, avec des options d’accessibilité et en plusieurs langues. De plus, Twitch Drops offrira les récompenses suivantes juste pour regarder :

Connectez-vous pendant 15 minutes pour obtenir un emblème Skull and Bones dans Skull and Bones.

Connectez-vous pendant 30 minutes pour obtenir le charme Explosive Detail dans Rainbow Six Siege.

Connectez-vous pendant 45 minutes pour obtenir l’objet cosmétique RC22 Original dans Roller Champions.

Connectez-vous pendant 60 minutes pour obtenir le tatouage Sphinx dans Assassin’s Creed Valhalla.

À quelle heure est l’Ubisoft Forward ?