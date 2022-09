Générations WRC : date de sortie, bande-annonce, gameplay, configuration système requise, etc.

Les jeux de rallye existent depuis un moment. Il y a beaucoup de plaisir à courir contre la montre sur différents types de parcours. Cette année, en 2022, il y a un nouveau jeu de rallye qui devrait apporter beaucoup de changements par rapport aux jeux de rallye précédents qui ont été publiés. On parle de Générations WRC. Alors, attachez votre ceinture, et voici tout ce que vous devez savoir sur la date de sortie, la bande-annonce, le gameplay et d’autres informations de WRC Generations.

Date de sortie des générations WRC

WRC Generations a été annoncé en mai 2022. Vous pouvez regarder la bande-annonce par ici. Le nouveau jeu WRC est maintenant prévu pour une date de sortie le 3 novembre 2022, comme on le voit sur Steam. Cependant, sur la page PlayStation Store du jeu, nous voyons une date de sortie le 3 octobre 2022.

Générations WRC : développeur et éditeur

WRC Generation est développé par KT Racing et sera publié par Nacon. La même équipe cérébrale derrière le prochain jeu Test Drive Unlimited: Solar Crown. KT Racing a un grand nombre de jeux WRC à son actif, tels que WRC 10 et TT Isle of Man pour n’en nommer que quelques-uns. Nacon, d’autre part, a publié des jeux populaires comme Pro Cycling Manager 2022, Tour De France 2022, Cricket 22 et Rugby 22. Étant donné que l’équipe a sorti plusieurs jeux WRC, on peut s’attendre à beaucoup d’améliorations dans divers éléments pour les générations WRC.

Bande-annonce Générations WRC

La bande-annonce officielle de WRC Generations présente les différents environnements dans lesquels vous vous rallierez. Il parle également du nouvel environnement de rallye suédois ainsi que d’un nouveau mode de ligue multijoueur. Cette fois, WRC présente des voitures de rallye hybrides de Hyundai, que vous pouvez conduire et concourir. Aucun jeu de rallye n’est complet sans avoir des véhicules de rallye anciens légendaires des premières années.

Gameplay des générations WRC

Jetons un coup d’œil au gameplay que vous pouvez attendre de WRC Generations. Tout d’abord, nous pouvons nous attendre à ce que ce jeu reste longtemps. Que ce soit sous la forme de mises à jour de la qualité de vie, de nouvelles mises à jour de contenu ou de tout ce qui peut être fait pour les maintenir en vie pendant un bon nombre d’années. Parlons des deux nouvelles étapes de rallye du jeu.

Gameplay du Rallye du Japon

Nacon a récemment révélé des images de l’étape japonaise avec le célèbre pilote de rallye japonais Takamoto Katsuka. La vidéo vous montre le rallye Takamoto à travers l’étape japonaise. Vous pouvez voir sur les images les graphismes, l’audio de la voiture ainsi que le copilote vous donnant immédiatement des instructions. Lorsque vous regardez le HUD, vous pouvez voir le compteur de vitesse en bas à droite avec le numéro de rapport. En haut au centre de l’écran, vous verrez les directions des flèches et tous les avertissements lors du rallye à travers l’étape. Découvrez le gameplay de Japan Stage sur ici.

Rallye de Suède Gameplay

Les étapes suédoises sont les nouvelles entrées dans le jeu WRC. Cette fois, nous voyons l’étape suédoise avec le pilote de rallye suédois Oliver Solberg. Il nous parle de la scène enneigée en Suède et parle également du réalisme de la scène ainsi que des voitures dans le jeu. Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle étape de la série, nous pouvons nous attendre à ce que beaucoup de gens fassent de leur mieux pour maîtriser cette étape et peut-être même battre le temps au tour qui pourrait être établi. Regardez la scène suédoise d’Oliver Solberg par ici.

Outre la nouvelle étape suédoise, le jeu compte un total de 750 km de routes carrossables réparties dans 22 pays. Tout comme la vraie saison 2022 avait les équipes de rallye, le jeu compte un total de 49 équipes des catégories Rally1, Rally 2 et Junior Rally. Vous pouvez parcourir 165 étapes chronométrées, ce qui indique que vous pouvez faire de votre mieux pour battre les temps. Avec le Véhicules hybrides ajouté aux générations WRC, vous devrez également gérer la batterie de votre véhicule à chaque étape à laquelle vous participez en cartographiant et en réglant correctement votre moteur.

Générations WRC : multijoueur

Vous pouvez désormais défier vos amis en ligne grâce au mode Ligues. Dans ce mode, vos amis peuvent configurer différents temps d’étape et essayer de se battre avec leurs propres tours les plus rapides. Les modes Co-Op en ligne et PvP en ligne de ce jeu rendront les courses de rallye entre amis amusantes et stimulantes. Le jeu prend également en charge l’entrée du contrôleur si vous jouez au jeu sur votre PC.

Configuration système requise pour les générations WRC

Bien qu’il soit formidable de voir un nouveau jeu WRC qui comprend des voitures hybrides et des étapes repensées, il est tout aussi important de connaître la configuration système requise pour le jeu. Le problème est que les développeurs n’ont pas révélé la configuration système requise pour le jeu. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce que ces informations soient publiées avant la sortie sur console de WRC Generations.

Générations WRC : plates-formes

WRC Generations peut être joué sur différentes plateformes. Le jeu peut être joué sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Les fans de Xbox auront également un avant-goût du nouveau jeu WRC sur Xbox One, et les joueurs PC Xbox Series X|S pourront acheter le jeu via Vapeur et Epic Games Store.

Dernières pensées

Dans l’ensemble, un excellent jeu de rallye WRC qui vise à intégrer les nouveaux véhicules hybrides ainsi que de meilleures mécaniques de jeu par rapport aux titres WRC précédents. C’est également la première fois que nous arrivons à un jeu WRC sans numéro dans le titre indiquant que les développeurs pourraient conserver le jeu en tant que service en direct. Cependant, nous ne pouvons pas être sûrs de ce qui se passe et seul le temps nous dira quand nous pourrons voir de nouveaux contenus, voitures et DLC qui pourraient tomber dans le jeu au fil des ans. Pour conclure, le jeu est très intéressant, et j’ai hâte de mettre la main sur WRC Generations.

