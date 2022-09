Non, la reine Elizabeth n’était pas une amoureuse des animaux

Décès de la reine Elizabeth II

Dans de nombreux messages de condoléances parus à la mémoire de feu la reine Elizabeth II, son « amour pour les animaux » est exalté. Mais les aimait-il vraiment ?

La reine Elizabeth II avec un de ses Dorgi (croisement entre un teckel et un corgi)

La disparition de la reine Elizabeth II a choqué le monde entier et de nombreuses personnes lui rendent hommage, des plus hautes fonctions institutionnelles aux citoyens ordinaires, les sujets de Sa Majesté étant naturellement plus impliqués dans le deuil. Parmi les nombreux messages de condoléances qui chantent les louanges du souverain décédé – et qui acquièrent une certaine viralité sur les réseaux sociaux – figure une série entièrement centrée sur le fait que la reine Elizabeth était une amoureuse des animaux. Dans ces messages, vous pouvez la voir à côté de beaux chevaux et étreindre ses chiens bien-aimés (elle était une grande amoureuse de Corgi et Dorgi, bien connue du grand public). Mais aimer ses animaux de compagnie ne indique pas nécessairement être un amoureux des animaux tout court. Sans trop en faire le tour, le souverain britannique avait un véritable intérêt pour la chasse – comme le raconte aussi la série « The Crown » sur Netflix – et a été impliqué dans quelques épisodes qui ont sauté aux honneurs de l’actualité internationale que l’on pouvait au moins définir controversé. Mais procédons dans l’ordre.

La royauté britannique possède avant tout d’immenses domaines – comme Balmoral en Écosse où la reine est décédée et Sandringhamin Norfolk dans l’est de l’Angleterre – où des animaux tels que des ongulés et des oiseaux sont libérés pour être chassés par des nobles. C’est un passe-temps impitoyable et sanguinaire (il n’y a pas d’autre moyen de définir les techniques brutales utilisées pour chasser les renards) qu’ils ne semblent tout simplement pas pouvoir abandonner, ancré dans le statut social comme d’autres héritages d’époques révolues. Tout le monde se souvient des « raids » du prince Philip (le mari d’Elizabeth) lors de ses safaris dans des destinations exotiques, au cours desquels il prenait plaisir à tuer des animaux merveilleux comme des tigres. Il y a une photo historique de 1960 dans laquelle le prince pose avec la reine devant la carcasse d’un pauvre spécimen qui vient d’être abattu. Cela seul serait plus que suffisant pour ne pas être qualifié d' »amoureux des animaux ». Mais ça empire.

D’après ce que rapporte le site spécialisé « MeatEater » qui cite un article du Vancouver Sun de 2002, la reine Elizabeth aurait commencé à chasser le cerf à l’âge de 19 ans ; lors de sa première expédition il aurait abattu le seul spécimen de la journée. Cette passion est également racontée dans la série Netflix consacrée à la monarchie britannique (dont on se souvient s’être « librement inspirée »). L’intérêt de la reine pour cette activité a également été honoré par Shooting Times, le principal magazine « sport country » du Royaume-Uni, sur lequel elle a été représentée dans une couverture de 1952, à l’occasion de son couronnement. Dans l’ancien article, vous pouvez lire que « le roi George V et le roi George VI étaient tous deux des tireurs célèbres et les sportifs se réjouiront que la reine Elizabeth ait hérité d’un amour pour les sports de terrain, qui sont une partie si vitale de la vie de la campagne ». La reine « a rejoint les canons » à Balmoral, a ajouté l’auteur de l’article. Parmi les proies les plus convoitées par les nobles de ce gigantesque domaine écossais figure le grand tétras, un oiseau merveilleux appartenant à la famille des phasianides. Les faisans ont été impliqués dans certains des épisodes les plus controversés impliquant le monarque décédé.

En 2000, une vidéo fait sensation dans laquelle on voit la reine tordre le cou d’un faisan abattu qui vient d’être récupéré par l’un des chiens du domaine de Norfolkdi. Cette « opération » est courante chez les chasseurs pour tuer les animaux blessés, une sorte de coup de grâce donné par « pitié ». Ce geste, dont la reine a fait l’expérience, comme certains l’ont souligné, a été durement critiqué par des organisations de protection des animaux comme la Ligue contre les sports cruels. « Certains diront que cela a fait cesser la souffrance de l’oiseau, mais qui a amené l’oiseau dans cet état ? », a déclaré Penny Little de Protect Our Wild Animals. « Je ne pense pas que la reine devrait être impliquée dans quoi que ce soit que la plupart des gens trouvent complètement dégoûtant », a commenté l’animalier. La reine n’a évidemment pas répondu directement aux critiques du public, mais elle l’a fait à sa manière le lendemain, se présentant dans une église portant un chapeau orné de plumes de faisan. « La reine n’entrera jamais dans un débat public sur la question de savoir si elle devrait être impliquée dans des sports de campagne, mais en montrant ses stylos, elle a clarifié ses sentiments sans rien dire », a déclaré un membre du personnel royal, comme l’a rapporté ABC News. Pour cette histoire, le Sunday Mirror a présenté sa photo accompagnée d’un éloquent « The Killer Queen ».

Un épisode encore plus troublant s’est produit en 2004, comme le rapporte également Repubblica. La reine, en effet, cette année-là tua d’une manière atroce un des faisans abattus et ramenés par là ; il le frappa violemment avec sa canne, jusqu’à ce que l’oiseau rende son dernier souffle. A cette occasion, le Sunday Mirror a sorti une autre couverture au titre éloquent : « The Queen of Wands ». Tout cela s’est produit (et se produit encore) dans des domaines où sont élevés des chiens de chasse, dont la seule tâche est de servir le noble de service pour le soutenir dans son passe-temps cruel et anachronique. N’en déplaise à la disparition d’un monarque qui a écrit des pages importantes en deux siècles, parler d’un « amoureux des animaux » devant un tel cursus est franchement faux, ainsi qu’offense à ceux qui se battent vraiment tous jour pour les droits et le bien-être des autres créatures vivant sur cette planète, gouvernée par des bipèdes sans cœur. Noble et pas.