Disney & Marvel Games Showcase : à quelle heure et comment regarder en direct en ligne, durée et à quoi on peut s’attendre

Dès aujourd’hui, des millions de fans à travers le monde ont rendez-vous avec toutes les franchises Disney -dont Marvel et Star Wars-, puisque se tient la D23 Expo 2022, un événement où l’on découvrira toute l’actualité de l’entreprise pour les fans des mois prochains. Cela commence aujourd’hui à 22h00 heure péninsulaire avec le Disney + Marvel Games Showcase, une présentation dédiée exclusivement aux jeux vidéo et qui est sans aucun doute celle qui captera le plus de regards de notre part.

Il y a plusieurs jeux confirmés que nous verrons ce soir. Parmi eux, bien sûr, Marvel’s Midnight Suns, récemment retardé et dont la date reste à déterminer, même s’il est garanti, pour le moment, qu’il arrivera avant le printemps 2023. Ce jeu de stratégie et de cartes tant attendu sera présent, mais évidemment ce ne sera pas le seul. Nous verrons sûrement une présence importante de Disney Dreamlight Valley, récemment lancé -cette semaine, en fait-, et qu’il s’agit d’un simulateur de vie de type Stardew Valley ou Animal Crossing, et dont nous avions parlé à l’époque.

Il a également été confirmé qu’il s’agira de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, nous imaginons qu’avec une sorte de contenu supplémentaire, puisque le jeu est en vente depuis des mois, mais il y aura des nouvelles sur les titres à paraître. L’un d’eux est Star Wars Jedi: Survivor, une suite du succès Star Wars Jedi: Fallen Order, ainsi que le nouveau jeu de la saga galactique avec Amy Hennig comme scénariste.

