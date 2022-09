EA veut sauver Battlefield 2042 avec un mode campagne

La vérité est que l’histoire de Battlefield 2042 est trop tumultueuse et malgré le temps qu’il a déjà été sur le marché, presque un an qui sera le 12 novembre, il traîne toujours le scandale de cette étape de jeu à prix plein à 80 euros un jeu gratuit qui a soulevé une bonne partie de la communauté : notamment les fans les plus fidèles qui ont couru dans les stores pour l’acheter. Aujourd’hui, Electronic Arts n’aura d’autre choix que de dire ce qu’il pensait des jeux avec campagnes il y a quelques années.

A la recherche de la campagne perdue

Si vous vous souvenez, il y a quelque temps, Electronic Arts a subi une « attaque de lancement multijoueur » et a décidé d’annuler ses propres développements de grandes franchises axées sur des jeux individuels, avec des campagnes, des intrigues complexes et très éloignées de celle en ligne qui contrôle actuellement tout. L’excuse était que les joueurs ne voulaient pas ce genre d’expérience, mais il l’a dit à l’apogée de titres comme God of War, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 et d’innombrables autres noms.

Maintenant, il semble qu’avec Battlefield 2042, il va modifier cette pensée (erronée) qu’Electronic Arts avait et prépare un mode campagne, avec son intrigue bien tissée et qu’il pourrait bientôt atteindre la franchise. Dès cette année. Qui est responsable de cette mission ? Eh bien, la société Redgeline Games, qui est dirigée par l’un des créateurs de Halo, Marcus Letto.

N’oubliez pas que les fans se sont déjà plaints amèrement que lorsque Battlefield 2042 est arrivé dans les stores, il n’avait que des modes multijoueurs, laissant de côté la campagne traditionnelle (si typique au sein de la franchise) pour profiter d’une petite histoire qui non seulement nous a séduits avec une intrigue mais plutôt elle était destinée à nous entraîner pour que, une fois terminé, nous atterririons en multijoueur avec les importantes leçons de contrôle et de manipulation pleinement apprises.

Que va-t-il nous dire ?

Dans la déclaration officielle publiée par Electronic Arts elle-même, il n’y a aucune référence à quoi que ce soit qui pourrait donner des indices sur le thème de cette future campagne Battlefield 2042 que les Américains préparent, nous devrons donc encore attendre qu’il y ait une bande-annonce de révélation. quelque chose comme ça dans les prochaines semaines.

En tout cas, ce mouvement mené par Electronic Arts cadre parfaitement avec ce qui s’est passé après le lancement mouvementé de Battlefield 2042 et qui a conduit l’entreprise à nommer Vince Zampella, le patron de Respawn, à la tête d’une franchise aussi réussie et qui a une tradition. et un prestige que peu ont atteint au cours des dernières décennies.

Zampella, il faut le rappeler, a quitté Activision et Infinity Ward après le succès de son Call of Duty Modern Warfare 2 (l’ancien, celui de 2009) pour créer Respawn, un développeur qui a derrière lui de grands jeux comme Titanfall et Titanfall 2 ou Apex Legends. Espérons donc que le travail conjoint avec Letto portera ses fruits et avant la fin de l’année nous aurons des nouvelles ou… peut-être que la campagne elle-même est déjà disponible ?