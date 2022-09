La femme qui sent la maladie de Parkinson a permis le développement du premier test sur écouvillon

Capable de détecter la maladie en seulement trois minutes, la nouvelle méthode a été inspirée par Mme Joy Milne, une infirmière à la retraite qui a découvert qu’elle pouvait sentir la maladie de Parkinson par l’odorat.

Mme Joy Milne sent un exemplaire. Avec elle des chercheurs de l’Université de Manchester / Crédit : Université de Manchester

L’incroyable histoire de Joy Milne, une infirmière écossaise à la retraite qui a découvert il y a quelques années qu’elle pouvait sentir la maladie de Parkinson sur la peau des gens, a permis une percée dans le diagnostic de cette maladie. Son hyperosmie héréditaire – une plus grande sensibilité aux odeurs – qui permettait autrefois à la femme de « sentir » la maladie de Parkinson de son mari 12 ans avant le diagnostic, a en effet été utilisée par des chercheurs de l’université de Manchester pour mettre au point le premier test sur écouvillon capable de détecter cette maladie neurodégénérative en seulement trois minutes.

La nouvelle méthode, ont expliqué les chercheurs, est en fait née des observations de Milne, qui leur ont permis de comprendre que la maladie de Parkinson a une odeur distincte, plus forte sur la peau du dos, où elle est moins souvent lavée. La femme a décrit l’odeur comme une trace « plutôt désagréable, ressemblant à de la moisissure » spécialement « autour des épaules et sur la nuque», incitant les chercheurs à analyser la composition du sébum, c’est-à-dire le mélange de différents lipides sécrétés par les glandes sébacées sur la peau, à partir d’échantillons prélevés avec des cotons-tiges dans le haut du dos de patients et de sujets sains.

L’altération de la production de sébum est une caractéristique bien connue de la maladie de Parkinson, mais l’analyse des échantillons a révélé que les lipides de haut poids moléculaire (> 600 Dalton) diffèrent significativement dans le sébum des patients par rapport au groupe témoin. En particulier, comme détaillé dans l’étude publiée dans le Journal de l’American Chemical Societyles chercheurs ont découvert que les lipides de haut poids moléculaire sont nettement plus actifs chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Différences entre les échantillons de sébum de patients atteints de la maladie de Parkinson (échantillons PD) et de sujets sains (échantillons témoins) / Crédit : JACS

Pour l’analyse, les chercheurs ont impliqué un groupe de 79 personnes atteintes de la maladie de Parkinson et un groupe témoin sain de 71 personnes. « Le sébum a été transféré du tampon exemplaire sur le papier filtre, que nous avons ensuite découpé en triangle, auquel nous avons ajouté une goutte de solvant et appliqué une tension – a expliqué le Dr Depanjan Sarkar du Manchester Institute of Biotechnology et auteur principal de l’étude -. Ce faisant, nous transférons les composés du sébum au spectromètre de masse, trouvant plus de 4000 composés, dont 500 sont différents chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson par rapport aux participants témoins.« .

Pour valider les résultats, avant un test de diagnostic pouvant être utilisé dans les cliniques ou par les médecins de famille, d’autres études seront nécessaires, bien que le professeur Perdita Barran, qui a dirigé la recherche, ait déclaré que la prochaine étape de réglage, un test de confirmation, représentera toujours un » tournant point » dans le diagnostic de la maladie de Parkinson. « Nous l’avons actuellement développé dans un laboratoire de recherche et travaillons maintenant avec des collègues de laboratoires d’analyses hospitaliers pour leur transférer notre test, afin qu’il puisse fonctionner en milieu hospitalier. – Barran a précisé -. Nous espérons pouvoir commencer à tester des personnes dans la région de Manchester d’ici deux ans« .