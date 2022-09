Le faux ‘Apple Crypto Event 2022’ attire 70 000 téléspectateurs avec une interview de Tim Cook

Apple a organisé hier son événement spécial « Far out » pour annoncer la gamme d’iPhone 14 et un certain nombre d’autres choses. Cependant, certaines personnes se connectant pour regarder l’événement sur YouTube ont vu un événement entièrement différent : un faux « Apple Crypto Event 2022 » avec des clips de Tim Cook parlant de crypto-monnaies avec « URGENT NEWS » à partager.

Le ruisseau a été repéré pour la première fois par Le bord et YouTube a rapidement supprimé le flux une fois Le bord histoire avait été publiée. Alors que beaucoup de gens auraient tout de suite remarqué les drapeaux rouges de ce faux flux, ce n’était pas le cas pour tout le monde. En fait, le flux à un moment donné avait des dizaines de milliers de personnes qui regardaient.

Le flux était intitulé « Apple Event Live. PDG d’Apple Tim Cook: Apple & Metaverse en 2022. » En réalité, la vidéo a été extraite d’une interview que Cook a faite avec CNN en 2018. L’hôte du flux a simplement ajouté des logos pour Bitcoin et Ethereum à la vidéo et a couvert le logo CNN avec la bannière « URGENT NEWS ».

Le contexte évident ici est que l’intérêt pour Apple et Tim Cook était incroyablement élevé hier, et cette chaîne a vu une opportunité de profiter de cette attention. Apple organisait son événement de presse « Far out » pour annoncer l’iPhone 14 et Tim Cook devait également être interviewé à la Code Conference quelques heures plus tard.

Il semble que l’une des raisons pour lesquelles ce faux flux en direct a attiré autant de téléspectateurs qu’il l’a fait est l’algorithme de recommandations de YouTube. La description de la vidéo était pleine de mots-clés pertinents pour Apple et de nouveaux produits comme l’iPhone 14. Le bord Jay Peters explique :

Je suis tombé sur ce flux parce qu’il était recommandé sur ma page d’accueil YouTube – c’est peut-être en partie parce que j’ai regardé des vidéos Apple de l’événement tout au long de la journée. Lorsque j’ai commencé à regarder le faux flux, il y avait environ 16 000 téléspectateurs, et juste avant la première publication de cette histoire, ce nombre était de près de 70 000.

En cliquant sur l’un des liens dans la description de la vidéo, vous êtes redirigé vers des sites Web frauduleux de crypto-monnaie où les utilisateurs ont été encouragés à « acheter » des choses comme Bitcoin et Ethereum. Vraisemblablement, le streamer espérait que les téléspectateurs verraient le « Crypto Event 2022 » apparent d’Apple comme une raison de penser que la valeur de Bitcoin augmenterait.

Sans surprise, ce n’est pas la première fois que des escrocs cryptographiques utilisent les événements Apple comme stratagème pour attirer l’attention. Nous avons vu une situation similaire l’année dernière où un faux flux d’événements Apple sur YouTube a attiré plus de 30 000 vues.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :