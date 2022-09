Jeep présentera quatre SUV électriques aux États-Unis et en Europe d’ici 2025

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Jeep a annoncé son intention d’introduire quatre SUV tout électriques en Amérique du Nord et en Europe d’ici la fin de 2025. L’« offensive produit » comprendra le Jeep Recon, un tout nouveau SUV électrique. Il comportera une multitude de fonctionnalités destinées aux amateurs de tout-terrain, notamment le système de gestion de la traction Selec-Terrain de Jeep, des pneus tout-terrain agressifs, une protection du dessous de caisse, des crochets de remorquage et la technologie d’essieu e-locker.

Jeep affirme que le Recon aura la capacité de traverser le Rubicon Trail et de rentrer en ville avec une seule charge.

La marque appartenant à Stellantis travaille également sur un Wagoneer tout électrique. Nom de code Wagoneer S (qui indique apparemment vitesse, frappe et sexy), ce SUV haut de gamme présentera un design aérodynamique ciblant une autonomie de 400 miles sur une seule charge. Avec 600 chevaux au robinet, Jeep estime que je serai capable de sprinter de zéro à 60 mph en environ 3,5 secondes.

Le Jeep Recon et le Wagoneer seront tous deux présentés au public et mis à disposition pour réservation l’année prochaine avant d’entrer en production en 2024 en Amérique du Nord.

Le Jeep Avenger, quant à lui, devrait faire ses débuts au Mondial de l’Automobile de Paris le 17 octobre. Ce SUV compact tout électrique aura une autonomie cible de 400 kilomètres (environ 249 miles) et une garde au sol « impressionnante » ainsi qu’un breakover et les angles d’approche. Recherchez-le pour commencer à expédier en Europe au début de 2023.

Un quatrième véhicule, « construit sur le succès du Wrangler », a également été présenté dans la présentation YouTube de Jeep. Il comportait le badge Grand Wagoneer et une autonomie combinée estimée à plus de 500 miles, ce qui, selon Jeep, permettra à un driver de voyager de New York, New York à Toronto, Canada avec une seule charge initiale. Le présentateur a commodément omis de mentionner le véhicule par son nom, alors peut-être que Jeep n’a pas encore décidé comment l’appeler.

Tout cela fait partie d’un plan à long terme qui verra la moitié de toutes les Jeeps vendues aux États-Unis et 100% vendues en Europe être entièrement électriques d’ici 2030. Dodge, une autre marque appartenant à Stellantis, a récemment présenté en avant-première une version entièrement électrique de son populaire muscle car Charger.