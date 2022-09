Ces photos incroyables montrent à quoi ressemble la surface du Soleil

Publiées pour célébrer l’anniversaire du télescope solaire Inouye, les images révèlent pour la première fois le visage de l’étoile mère du système solaire.

S’il est vrai qu’une image vaut mille mots, les photos et les données produites par le télescope solaire Inouye de l’observatoire Haleakalā à Hawaï écriront les prochains chapitres de la recherche sur la physique solaire. Les nouvelles images publiées par la National Science Foundation (NFS) des États-Unis pour célébrer la première année depuis la mise en service de son télescope, le télescope solaire le plus puissant et le plus avancé de tous les temps, permettent d’anticiper à quel point la façon dont nous explorons et comprenons notre Soleil va changer. construit sur Terre, géré par l’Association des universités pour la recherche en astronomie (AURA) par l’intermédiaire de l’Observatoire solaire national (NSO) de la NSF. Les images révèlent le vrai visage du Soleil, offrant une vue de la chromosphère (la zone de l’atmosphère solaire au-dessus de la surface) et de la surface solaire elle-même comme jamais vue auparavant.

La première photo de la chromosphère du télescope solaire Inouye

La première photo de la chromosphère, montrée juste en dessous, a été prise par le télescope solaire Inouye le 3 juin 2022 et montre une région de 82 500 kilomètres de diamètre avec une résolution de 18 km. « Cette photo a été obtenue à une longueur d’onde de 486,13 nanomètres, en utilisant la raie hydrogène-bêta de la série Balmer» explique AURA qui, pour mieux comprendre les proportions, a publié une seconde photo superposant une image à l’échelle de la Terre. Dans les deux, les filaments lumineux de plasma ardent sont visibles, s’écoulant de la couronne à partir d’une sorte de motif en nid d’abeille, plus facilement visible dans la deuxième image. Ceux-ci sont connus sous le nom de granules et chacun mesure environ 1 600 kilomètres de large.

La première image de la chromosphère – la zone de l’atmosphère solaire au-dessus de la surface – prise avec le télescope solaire Daniel K. Inouye le 3 juin 2022 / Crédit : NSO/AURA/NSF

La chromosphère, située sous la couronne, est généralement invisible et ne peut être vue que pendant une éclipse solaire totale, lorsqu’elle crée une bordure rouge autour de l’étoile assombrie.

L’image de la chromosphère comparée à la Terre à l’échelle / Crédit : NSO / AURA / NSF

Voici à quoi ressemble la surface du Soleil

La première photo de la surface du Soleil, illustrée ci-dessous, a été obtenue à l’aide de l’instrument Visible Broadband Imager du télescope solaire Inouye et montre une région de 82 500 kilomètres de diamètre avec une résolution de 18 km.

La surface du Soleil capturée avec le Visible Broadband Imager du télescope solaire Daniel K. Inouye / Crédit : NSO / AURA / NSF

Comme pour l’image de la chromosphère, la surface solaire a également été comparée aux dimensions de la Terre sur une seconde photo, ci-dessous, donnant ainsi une idée plus concrète de l’énormité de l’image, qui ne représente qu’un seul pourcentage de chiffre. du diamètre total du Soleil.

La photo de la surface solaire comparée à l’image de la Terre à l’échelle / Crédit : NSO/AURA/NSF

Le télescope solaire Inouye

Jamais auparavant nous n’avions observé l’étoile mère de notre système solaire d’aussi près et avec une telle résolution. La capacité sans précédent du télescope solaire Inouye permet de visualiser les détails de la surface solaire, grâce à son grand miroir primaire, d’un diamètre de plus de 4 mètres, et à l’utilisation de la technologie d’optique adaptative.

Le télescope, qui doit son nom à Daniel K. Inouye, ancien sénateur américain d’Hawaï, est situé sur le volcan Haleakala, qui est culturellement et spirituellement important pour les Hawaïens autochtones. La NSF prétend fièrement avoir inclus la contribution des autochtones hawaïens tout au long de la construction du télescope, mais certains autochtones affirment que l’instrument est toujours un affront de la part des colons blancs.

Un autre immense télescope destiné au volcan endormi, le Maunakea, a en effet rencontré beaucoup de résistance de la part des Hawaïens indigènes, qui ne veulent pas que leur site sacré soit profané au profit de la science occidentale. Il est clair que le télescope solaire Inouye est une énorme réussite scientifique pour les astronomes modernes, mais il a un coût culturel pour une ancienne communauté d’observateurs stellaires. Lorsque le télescope a publié ses premières images l’année dernière, le physicien solaire Jeff Kunh l’a qualifié de « plus grand bond en avant dans la capacité de l’humanité à étudier le soleil » depuis Galileo. Maintenant, l’astronome et scientifique des télescopes spatiaux Matt Mountain, président de l’AURA, dit que nous avons coupé le ruban d’une « nouvelle ère de la physique solaire ».

Les connaissances acquises grâce à cette nouvelle perspective aideront les scientifiques à en savoir plus sur le Soleil et les interactions avec notre planète, et à prévoir et à se préparer aux tempêtes solaires, qui peuvent envoyer des tsunamis de plasma chaud et de magnétisme de la couronne solaire à la Terre, provoquant peut-être des pannes d’électricité mondiales et pannes d’internet pendant des mois.