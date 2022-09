L’été 2022 est le plus chaud de l’histoire de l’Europe : 1,34°C de plus que la moyenne

Les scientifiques de Copernicus ont déterminé que l’été 2022 était de 0,4 ° C plus chaud que le précédent détenteur du record en 2021.

C’était en grande partie à prévoir, mais maintenant la confirmation officielle est arrivée grâce aux données scientifiques : l’été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré dans l’histoire de l’Europe. Le précédent record, relatif à 2021, avait été battu de 0,4°C, avec une température de 1,34°C supérieure à la moyenne de la période de référence, soit les trente ans entre 1991 et 2020. Après des semaines de chaleur « hyper-extrême » en raison de l’anticyclone africain qui a brisé des dizaines de records maximaux à travers l’Europe, accompagné d’une grave sécheresse et d’incendies dévastateurs qui ont dévoré près d’un demi-million d’hectares de bois, il n’est pas surprenant que le nouveau record. Le problème le plus important concerne la tendance à l’aggravation constante, due au changement climatique catalysé par les émissions de gaz à effet de serre que nous déversons constamment dans l’atmosphère à travers nos activités.

Les scientifiques du Copernicus Climate Change Service (C3S) et du Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), deux services liés au programme satellite cogéré par la Commission européenne, ont annoncé que nous vivons l’été le plus chaud de l’histoire de l’Europe. et l’Agence spatiale européenne (ESA). Les données relatives à la température de l’air en surface ont été collectées à partir de plusieurs stations réparties sur tout le Vieux Continent. Comme indiqué, entre début juin et fin août, la température moyenne a été de 0,4°C supérieure à celle du précédent record (2021) et de 1,34°C supérieure à la moyenne de la période de référence. Les valeurs les plus élevées ont été touchées principalement dans les régions du sud-ouest et du nord-est. Parmi les records les plus choquants figurent les 64 records historiques des maximales atteintes en France, les 47°C atteints en juillet au Portugal et les 40,3°C enregistrés le 19 à Coningsby (Lincolnshire) en Angleterre : c’était la température la plus élevée jamais atteinte dans l’histoire du Royaume-Uni, qui a détruit le précédent record de 38,7°C atteint en 2019. Tout cela a conduit à la sécheresse la plus extrême jamais connue en Europe depuis maintenant 500 ans. Et comme indiqué, avec l’augmentation constante du réchauffement climatique, les conséquences continueront de s’aggraver – et de s’effondrer – au cours des prochaines décennies.

Le mois d’août a également largement contribué à atteindre le record, même si la canicule provoquée par l’anticyclone africain s’est surtout concentrée en juillet. Selon les données du programme Copernicus, le mois d’août 2022 a été globalement plus chaud de 0,3°C que la moyenne du mois de la période de référence 1991-2020, en plus il a été de 0,8°C plus chaud qu’en août 2018. détenteur du précédent record en Europe . Ces données mettent en lumière une tendance alarmante de la crise climatique actuelle, principale menace qui pèse sur l’humanité, mais aussi sur les équilibres écologiques et la biodiversité. Même notre civilisation est en danger de périr à cause des catastrophes déclenchées par le réchauffement climatique.