Si vous avez acheté une Xbox One X Cyberpunk 2077 Edition, vous n’obtiendrez pas la nouvelle extension, mais vous serez remboursé.

Bien que nous ayons dû attendre plus longtemps que prévu, la nouvelle et ambitieuse extension de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, a été officiellement annoncée hier. La nouvelle était très attendue par les fans du jeu, mais il y a quelque chose de très important qu’il ne faut pas négliger : l’extension n’atteindra que les versions de nouvelle génération (PC, PS5 et Xbox Series X | S).

Abandonner les versions PS4 et Xbox One a conduit à un problème : quid de la Xbox One X et de sa Cyberpunk 2077 Edition ? À l’époque, la console apportait avec elle le pass pour recevoir les futures extensions, mais elle en est finalement venue à bout. Cependant, CD Projekt RED y a pensé : les acheteurs pourront demander un remboursement sous forme d’avoir pour la boutique Microsoft. Les détails ne sont pas encore sortis; Vous pouvez garder un œil sur le site officiel du titre.

Phantom Liberty, la nouvelle extension de Cyberpunk 2077

Keanu Reeves revient sur scène

L’acteur charismatique reprendra la place de Johny Silverhand, l’un des personnages les plus importants de Cyberpunk 2077. Dans la bande-annonce de Phantom Liberty, on entend le protagoniste, V, dire ce qui suit : « Je, V, jure solennellement que je vais servir avec fidélité les nouveaux États-Unis d’Amérique », juste avant que l’action ne se déchaîne et que nous ayons un premier aperçu de tout ce qui nous attend dans l’extension.

Si vous êtes un fan du RPG des créateurs de The Witcher 3 : Wild Hunt, il y a de fortes chances que vous ayez hâte de voir la série animée basée sur l’univers du jeu, Cyberpunk 2077 Edgerunners. Il sera présenté en première sur Netflix le 13 septembre et vous pouvez profiter de sa bande-annonce sur ce lien. De plus, le jeu lui-même a confirmé l’ajout de contenu de l’anime.

