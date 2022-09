Nous savons déjà quand Call of Duty cessera d’être sur PlayStation

C’est en mai dernier que l’industrie du jeu vidéo s’est mise à trembler après la bombe qu’était l’annonce du rachat par Microsoft d’Activision-Blizzard, l’un des plus grands conglomérats au monde et l’usine de certaines des franchises les plus performantes et les plus rentables de tous. l’histoire. Alors à ce moment précis un doute a assailli les utilisateurs, cela indique-t-il que Call of Duty ne sera plus disponible pour les consoles PlayStation ?

Une chaleur calculée

Microsoft, face à une telle décision, est tiraillé entre deux grands dilemmes : le premier est de se demander s’il peut renoncer aux revenus générés par la franchise au sein de l’écosystème Sony pour remporter une exclusivité qui ne suffit pas à acquérir une domination absolue au sein de la console. marché; et la seconde est que la tiédeur de dire et de ne pas dire, de ne pas confirmer si quelque chose comme ça se produira, n’est pas mauvaise pour la société basée à Redmond… donc ils jouent ça depuis quatre mois maintenant.

Jusqu’à aujourd’hui, où il pourrait être clair à quel chemin Call of Duty peut s’attendre dans le monde PlayStation, puisque Jim Ryan, PDG de la division jeux de Sony, s’est adressé aux médias pour en parler. Et la première chose qu’il a révélée est que la franchise va actuellement remplir les accords originaux avec Activision-Blizzard plus trois ans qu’il semble avoir obtenu de Phil Spencer dans une série de conversations privées.

Maintenant, comme nous vous l’avons déjà dit, Microsoft est bon pour un peu de tiédeur, de confusion en la matière car alors que vient le temps de confirmer officiellement qu’une fois cette période passée, il existe de nombreuses possibilités pour que Call of Duty continue d’atteindre le Consoles Sony, pour une simple question de chiffres, il n’est pas mauvais qu’il y ait une certaine incertitude quant à savoir si la nouvelle Xbox Series X | S peut prendre en charge une plus grande partie du marché.

Phil Spencer, l’ami de tout le monde

Si quelque chose a caractérisé l’étape de Phil Spencer en tant que PDG de Xbox depuis sa prise de fonction en janvier de cette année, c’est que ses déclarations ont toujours été conciliantes et de respect et de reconnaissance envers ses concurrents, qu’il a loués à de nombreuses reprises. Et à ce sujet, il n’a pas hésité à affirmer que Call of Duty restera dans l’écosystème PlayStation au-delà des accords déjà signés avec Activision-Blizzard avant l’achat. Mais cette déclaration a-t-elle une astuce ?

Selon le PDG de PlayStation, Jim Ryan, il semblerait que oui car le responsable de Xbox a mis au jour certaines conversations qui étaient traitées dans la plus stricte confidentialité, et il n’a rien aimé :

Je n’avais pas l’intention de commenter ce que j’ai compris comme une conversation d’affaires privée, mais je ressens le besoin de remettre les pendules à l’heure parce que Phil Spencer a décidé de rendre public. […] Microsoft n’a proposé à Call of Duty de rester sur PlayStation que trois ans après la fin de l’accord actuel entre Activision et Sony. Après presque 20 ans de Call of Duty sur PlayStation, leur proposition n’était pas la meilleure à bien des égards et ne tenait pas compte de l’impact sur nos joueurs. Nous voulons nous assurer que les utilisateurs de PlayStation continuent de bénéficier d’une expérience Call of Duty de la plus haute qualité, et la proposition de Microsoft sape ce principe.

Si nous tenons compte du fait que 2023, il semble que Call of Duty modifiera son calendrier de sortie en sautant la livraison de cette année-là, nous pourrions déjà entrer dans une période proche de 2026 ou 2027 comme la dernière au cours de laquelle nous aurions une nouvelle version pour Playstation. Mais à ce moment-là, la même chose est déjà dans les stores PS6… n’est-ce pas ?