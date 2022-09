Apple annonce l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus : SOS satellite d’urgence, meilleure autonomie de la batterie, appareil photo amélioré, pas de plateau SIM

Apple a annoncé aujourd’hui l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, dans le cadre de son événement médiatique de septembre. Les téléphones sont disponibles dans une nouvelle gamme de couleurs de minuit, starlight, bleu, violet et rouge.

Le grand changement ici est que l’iPhone 14 Plus dispose d’un nouveau grand écran de 6,7 pouces, le même que le Pro Max, et que le modèle de base précédent de 5,4 pouces n’est plus disponible. Les autres nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 14 incluent des caméras améliorées, une meilleure autonomie de la batterie et une connectivité satellite…

Le nouveau modèle de base d’iPhone est disponible en deux tailles, avec des diagonales d’écran de 6,1 pouces et 6,7 pouces. Le modèle de 6,7 pouces a la même taille que l’ancien iPhone le plus cher. Ainsi, bien qu’il ne dispose pas de toutes les fonctionnalités Pro, Apple apporte pour la première fois la caractéristique déterminante du Pro Max – le très grand écran – à un prix beaucoup plus accessible.

En plus de la taille d’écran correspondante, l’iPhone 14 Plus offrira également la même longue durée de vie de la batterie que le Pro Max. Apple a déclaré que la gamme iPhone 14 offre la meilleure autonomie de batterie jamais vue sur un iPhone.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont alimentés par la puce A15, la variante à six cœurs précédemment utilisée dans l’iPhone 13 Pro.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus disposent d’un nouveau système à double caméra. L’appareil photo principal de 12 mégapixels est doté d’un nouveau capteur plus grand pour absorber plus de lumière et produire ainsi de meilleures images avec plus de détails et moins de grain, en particulier dans les environnements à faible luminosité.

La nouvelle caméra frontale améliore également les performances en basse lumière et inclut la mise au point automatique pour la première fois.

Apple met également à niveau son pipeline de traitement d’image et appliquera désormais ses algorithmes Deep Fusion plus tôt dans le pipeline. Ils l’appellent le « moteur photonique » et vantent jusqu’à 2 fois l’amélioration des environnements à faible luminosité sur tous les objectifs de l’appareil photo.

Apple pousse également l’eSIM cette année. Pour les modèles d’iPhone américains, le plateau SIM n’est plus inclus dans le corps. Cela indique que les clients américains devront souscrire à des forfaits de téléphonie mobile en utilisant eSIM.

Service SOS d’urgence par satellite

Un grand nouveau lancement pour l’iPhone 14 est l’ajout d’un mode SOS d’urgence, utilisant la connectivité par satellite. Il permet aux utilisateurs d’envoyer des messages texte courts lorsqu’ils sont éloignés de la connectivité mobile, pour obtenir de l’aide en cas d’urgence. Le service s’intègre même à Find My. Il sera disponible à partir de novembre et sera proposé gratuitement pendant deux ans.

L’iPhone 14 intègre également la détection d’accident de voiture, qui utilise des accéléromètres pour remarquer si le pire se produit pendant la conduite, et invoque automatiquement le SOS d’urgence si nécessaire.

Prix ​​​​et disponibilité de l’iPhone 14

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus seront en précommande ce vendredi 9 septembre. L’iPhone 14 sera mis en vente dans le monde entier à partir du 16 septembre ; le Plus suit quelques semaines plus tard, à partir du 7 octobre. L’iPhone 14 commence à 799 $ et l’iPhone 14 Plus à 899 $.

