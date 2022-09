Google Maps lance un navigateur vert, mais ce n’est pas le seul : toutes les applis pour voyager sans polluer

Il existe de plus en plus d’applications pour la mobilité intelligente. De Muv à Easypark voici comment se déplacer en consommant le moins de ressources possible.

De plus en plus de personnes recherchent des solutions durables pour se déplacer. Google répond avec un navigateur vert. La nouvelle fonctionnalité a été lancée aux États-Unis et au Canada l’année dernière et est désormais disponible dans 40 pays européens, dont de France. En plus du parcours le plus rapide, il sera également possible de choisir celui qui a le moins d’impact sur l’environnement. Une façon de réduire la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone. Google maps pourra calculer l’itinéraire le plus efficace en fonction du type de véhicule. Par exemple, si vous voyagez avec du diesel, il vous recommandera des itinéraires routés qui vous permettront de voyager à des vitesses élevées. Par conséquent, tirer le meilleur parti du potentiel du moteur. Google proposera des routes de surface à un véhicule hybride ou électrique pour profiter au maximum du freinage régénératif. Ce système d’optimisation est basé sur des informations provenant du National Renewable Energy Laboratory (NREL) du Département américain de l’énergie et de l’Agence européenne pour l’environnement.

Pour ceux qui conduisent des voitures électriques, il sera possible de rechercher des bornes de recharge à proximité, l’application indiquera également les types de prises, les vitesses de charge et la disponibilité en temps réel. Toujours dans une optique verte, Google indiquera également des solutions éco-durables pour les nuitées. Il montrera aux utilisateurs des hôtels qui répondent à des normes de durabilité élevées telles que la réduction des déchets, l’efficacité énergétique et les mesures de conservation de l’eau. Les données de Google marquent déjà un succès. La nouvelle fonctionnalité a permis d’économiser plus d’un demi-million de tonnes de dioxyde de carbone. Mais Maps n’est pas la seule option pour ceux qui choisissent de voyager de manière durable.

Stationnement facile

Application française, disponible dans 200 villes européennes. Il vous permet de planifier et de gérer des parkings. Un moyen d’économiser du temps, de l’argent et du carburant, et donc des émissions de CO2. L’objectif est de créer un équilibre entre l’offre et la demande de places de stationnement. Ceux qui possèdent un véhicule électrique peuvent également réserver un arrêt avec recharge en un clic.

Charge suivante

Conçu pour ceux qui possèdent des voitures électriques. Parmi les principaux freins à l’adoption des VE figure le problème des colonnes, également parce qu’il est nécessaire d’avoir une carte pour chaque circuit de charge. L’avantage de Nextcharge est qu’il offre dans une seule application la possibilité de recharger à partir des principaux circuits en France : Enel X, Ionity, Neogy, Becharge. Parmi les fonctionnalités de Nextcharge, il y a aussi la possibilité de laisser des commentaires et des photographies des colonnes utilisées. Particulièrement utile car de nombreuses bornes de recharge sont souvent fermées pour maintenance ou n’ont pas la puissance pour être compatibles avec les voitures.

App taxi

Vous souhaitez vous déplacer en taxi hybride ou électrique ? Avec Apptaxi, vous pouvez choisir des voitures vertes. Lors de la réservation, il vous permet de sélectionner le type de véhicule sur lequel voyager. Il vous permet également de connaître à l’avance le coût prévu du voyage. L’application est basée sur un réseau de chauffeurs de taxi qui choisissent de rejoindre le réseau en obtenant des réductions et d’autres avantages.

Mûv

Il est né en 2020 en tant que spin-off d’un projet de recherche Horizon 2020 financé par la Commission européenne. L’idée de base est de récompenser les comportements vertueux dans les transports. Voyager avec des moyens non polluants permet de cumuler des points, de grimper dans les classements et de participer à des tournois corporatifs et locaux. Afin d’accéder aux prix, vous devez suivre vos mouvements, plus ils sont durables, plus vite vous grimpez dans les classements de l’application.

WeCity

En tant que MUV, elle vise à changer les habitudes des entreprises, des administrations publiques et des citoyens. Il utilise un algorithme capable de traduire le trajet parcouru en CO2 économisé et en points à utiliser pour obtenir des produits et services. Les prix sont liés à la mobilité durable : vélos pliants ou e-bikes, bons d’autopartage ou tickets de tram. L’application affiche également un classement pour savoir qui est le plus vert de votre ville.

Orax

Il met en relation les parents d’enfants fréquentant la même classe. Un moyen de réseauter et d’optimiser les déplacements vers et depuis l’école. En fait, la même voiture peut être utilisée pour des trajets similaires, réduisant ainsi le trafic et les émissions. Le service repose également sur un système de points attribués à chaque compagnon, avec lequel il sera possible de demander des bons de réduction pour l’achat de produits ou de services auprès des entreprises partenaires d’Orax.

JobJob

Aller au bureau à pied ou à vélo vaut la peine. L’application Jojob récompense avec « JoJob Gold Leaves », ceux qui n’utilisent pas de voiture pour se déplacer. En récompense, il y a des réductions pour les stations de ski, les parcs d’attractions, des bonus pour les hôtels et les restaurants. L’application encourage également le covoiturage d’entreprise. Pour faciliter la planification des trajets en voiture entre collègues. Il divise les coûts et vous permet d’envoyer de l’argent directement via mobile.

Mobilité Dkv,

L’application planifie les trajets et les arrêts de recharge pour augmenter la mobilité durable. Il permet un accès facile aux bornes de recharge publiques et semi-publiques dans toute l’Europe. Il indique les itinéraires les plus pratiques et dessine un itinéraire par étapes, facilitant la logistique des itinéraires. L’objectif est de faciliter la transition vers la mobilité du futur pour tous. Le durable.