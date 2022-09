Google présente la série Pixel 7 avant l’événement de lancement du 6 octobre

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro de nouvelle génération de Google ne seront pas prêts pour les heures de grande écoute avant le mois prochain, mais cela n’empêchera pas Google de partager des informations à leur sujet tôt dans le but de donner à réfléchir aux acheteurs potentiels d’iPhone 14.

Les deux combinés ont déjà une page de produit publique sur le Google Store avec une poignée de photos d’accroche et de vidéos de rendu de produit. À en juger par les seules photos, le réseau de caméras arrière semble presque aligné avec le reste du panneau arrière. La vidéo révèle cependant que ce n’est pas le cas, car la bande de caméra est visiblement surélevée comme un mini plateau.

En parlant de la matrice de caméras arrière, le Pixel 7 standard est doté de deux objectifs de caméra, d’un flash LED et d’un minuscule trou de microphone. Le modèle Pro fait monter les enchères avec un troisième appareil photo bien que les caractéristiques de chacun ne soient pas encore connues.

Nous savons que les deux modèles seront alimentés par le propre processeur Tensor de deuxième génération de Google. Le Google Tensor G2 permettra des fonctionnalités utiles et personnalisées dans les photos, les vidéos, la reconnaissance vocale et la sécurité, nous dit-on.

Parmi les autres fonctionnalités rapides mentionnées par Google sur la page d’aperçu, citons le couplage rapide avec d’autres appareils tels que des écouteurs et des montres, ainsi que le prise en charge de Find My Device pour aider à localiser les appareils égarés. Ils seront livrés en trois coloris chacun : obsidienne, citronnelle et neige sur le Pixel 7 et obsidienne, noisette et neige sur le Pixel 7 Pro. Les deux seront livrés sous Android 13 prêts à l’emploi.

Tout s’assemble. Rejoignez-nous en direct pour #MadeByGoogle le 6 octobre à 10 h HE. Inscrivez-vous pour les mises à jour et ajoutez à votre calendrier : https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 6 septembre 2022

Les prix, la disponibilité et plus encore seront sans aucun doute dévoilés lors de l’événement Made by Google, qui aura lieu le 6 octobre à 10 h, heure de l’Est. L’événement Far Away iPhone 14 d’Apple se déroule aujourd’hui à 13 h, heure de l’Est, et si la société suit son calendrier de sortie standard, de nouveaux combinés seront probablement lancés une semaine plus tard, le 16 septembre, sur la plupart des principaux marchés.

Vous envisagez de vous procurer un nouveau smartphone prochainement ? Si oui, envisagez-vous le Pixel 7, l’iPhone 14, l’un des nouveaux pliables de Samsung ou peut-être tout autre chose ?