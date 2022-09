La mystérieuse « araignée cosmique » de la nébuleuse de la tarentule capturée par le télescope spatial James Webb

Dans les nouvelles images surprenantes de la NASA, les filaments poussiéreux qui ressemblent aux pattes d’une araignée poilue sont clairement visibles.

Image de la région de formation d’étoiles de la nébuleuse de la tarentule capturée par le télescope spatial James Webb / NASA NIRCam (Near-Infrared Camera)

Dans le Grand Nuage de Magellan, la plus grande galaxie satellite de la Voie lactée, se trouve une région de formation d’étoiles appelée 30 Doradus ou, plus communément, la nébuleuse de la Tarentule, l’une des préférées des astronomes qui étudient la naissance des étoiles. Le télescope spatial James Webb de la NASA a maintenant fourni de nouvelles images surprenantes de cette pépinière cosmique et de ses filaments poussiéreux rappelant des pattes d’araignée poilues, révélant pour la première fois des caractéristiques jusque-là entourées de mystère.

L’araignée cosmique capturée par la NASA

La nébuleuse de la Tarentule a une composition très primitive, peu polluée par les éléments lourds qui composent notre planète, et se situe à 161 000 années-lumière de la Terre. Elle abrite les étoiles les plus chaudes et les plus massives connues, dont l’étude – compte tenu de sa relative proximité – permet d’observer la manière dont elles se sont formées sans avoir à regarder aussi loin dans l’univers.

Par conséquent, les astronomes ont pointé trois des instruments infrarouges du télescope spatial James Webb (la caméra NIRCam, le spectrographe NIRpec et la caméra MIRI) sur cette région de l’espace, capturant à la fois les jeunes étoiles et les galaxies d’arrière-plan lointaines ainsi que la structure détaillée et composition du gaz et de la poussière de la nébuleuse.

Vu avec la caméra NIRCam, souligne la NASA, la région ressemble à la maison d’une tarentule fouisseuse tapissée de sa soie. « La cavité de la nébuleuse centrée sur l’image NIRCam a été vidée par le rayonnement d’un groupe de jeunes étoiles massives, qui brillent en bleu pâle sur l’image. Seules les zones environnantes plus denses de la nébuleuse résistent à l’érosion des vents stellaires puissants, formant des piliers qui semblent pointer vers l’amas. Ces piliers contiennent des protoétoiles en formation, qui finiront par émerger de leurs cocons poussiéreux et façonneront la nébuleuse.« .

Ce phénomène a notamment été observé avec le spectrographe NIRSpec sur une très jeune étoile. « Elle montrait que l’étoile commençait tout juste à émerger de son pilier et qu’elle était encore entourée d’un nuage de poussière isolante. – précise l’agence spatiale américaine -. Sans les spectres haute résolution de Webb aux longueurs d’onde infrarouges, cet épisode de formation d’étoiles en action n’aurait pas été révélé.« .

Cependant, lorsqu’elle est vue dans les longueurs infrarouges plus longues de l’instrument à infrarouge moyen (MIRI), la région de formation d’étoiles prend une apparence différente. « Les étoiles chaudes disparaissent et les gaz et poussières plus froids brillent – ajoute la NASA -. Dans les nuages ​​​​d’étoiles, des points lumineux indiquent des protoétoiles intégrées, qui gagnent encore en masse« .

La zone entourant l’amas central d’étoiles de la nébuleuse de la tarentule capturée par l’instrument à infrarouge moyen (MIRI) du télescope spatial James Webb / NASA

En effet, alors que les longueurs d’onde plus courtes de la lumière sont absorbées ou diffusées par les grains de poussière dans la nébuleuse et n’atteignent donc jamais le télescope James Webb, les longueurs d’onde plus longues de l’infrarouge moyen pénètrent dans la poussière, révélant un environnement cosmique jamais vu auparavant.