House of the Dragon : que indique le cerf blanc que Rhaenyra a vu dans la forêt ?

Comme d’habitude après chaque nouvel épisode de House of the Dragon, de nouvelles questions se posent. Après le troisième, l’un d’eux tourne autour d’une scène dans laquelle Rhaenyra est le protagoniste et sa rencontre avec un beau cerf blanc, une rencontre qui devait avoir lieu avec son père Viserys. Que symbolise cet animal ? Nous allons découvrir, en avertissant comme toujours, qu’il y aura des spoilers pour ce troisième chapitre ci-dessous.

Que indique le cerf blanc à Westeros ?

Comme on le voit dans le chapitre 3 de House of the Dragon, il y a bien évidemment eu un saut dans le temps par rapport au second, plus précisément deux ans. Il nous montre la célébration du deuxième jour du nom d’Aegon, le premier fils du roi Viserys et d’Alicent Hightower, qui est enceinte de ce qui sera leur nouveau fils. Pour le commémorer, le roi organise une chasse dans laquelle son objectif doit être le grand cerf blanc, que les explorateurs repèrent, mais comme il finit par être aperçu plus tard, il devra se contenter d’un spécimen plus commun.

Dans un accès de rage, Rhaenyra quitte le camp en compagnie de Criston Cole, un membre de la Kingsguard choisi par elle. A son retour chez elle, c’est elle qui rencontre ce cerf blanc, qui a un symbole particulier.

Comme le raconte George RR Martin dans les livres, Sansa Stark révèle que le cerf blanc est un animal magique qui représente le pouvoir et la royauté, avec en prime que la rencontre est décontractée. C’est-à-dire que Rhaenyra ne part pas à sa recherche, ce qui prend un symbolisme encore plus grand, pouvant interpréter qu’à ce moment-là, elle se sent, encore plus, digne héritière du Trône de Fer au détriment de son oncle Daemon, ou même de son jeune frère en partie père, Aegon.

Le cerf blanc représente la royauté à la fois dans l’univers de Game of Thrones et en dehors (les légendes arthuriennes ou le roi Richard II). Comme le souligne Screen Rant, dans les livres de George RR Martin, Sansa Stark a révélé qu’il s’agissait d’une créature magique et même dans House of the Dragon, il est déjà mentionné qu’avant que les Targaryen ne règnent avec leurs dragons, cet animal reflétait le pouvoir et la majesté.

Ce combat à trois, certes inégal, est sans doute le fil conducteur de la série, mais tout indique qu’il faudra attendre qu’il soit très avancé pour découvrir comment tout se passe.

